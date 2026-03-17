EL IPV se propone entregar en San Juan dos barrios al mes: cuáles son los próximos y ¿habrá sorteos?

El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) avanza en su planificación para cumplir con la demanda habitacional de San Juan. Según explicó su directora, Elina Peralta, el objetivo fijado por la gobernación es superar la cantidad de casas entregadas el año anterior, estableciendo una meta ambiciosa que contempla la entrega de aproximadamente 1.116 viviendas durante el periodo actual . Este plan de trabajo implica una frecuencia de entrega de entre uno y dos barrios por mes, dependiendo del avance técnico de cada proyecto, según dijo la funcionaria este martes en diálogo con Radio Sarmiento.

Entre las entregas más inmediatas se encuentra el barrio Solares del Sur en el departamento Sarmiento , el cual corresponde a una primera etapa que sufrió demoras debido a ajustes necesarios en la potabilización del agua junto a OSSE. Además de este complejo, el organismo tiene en carpeta próximas adjudicaciones en los departamentos de Chimbas, Ullum y Jáchal , aunque Peralta se mostró cauta sobre las fechas exactas para no generar falsas expectativas ante posibles ajustes técnicos de último momento. Para el cierre de 2026, la provincia espera consolidar este ritmo de obra priorizando el esfuerzo financiero local tras la pérdida de los fondos nacionales que anteriormente representaban el 70% del presupuesto del área.

Respecto a los sorteos tan esperados por los anotados en el IPV, Peralta destacó que son la herramienta principal para dar una respuesta equitativa ante la enorme demanda habitacional, que actualmente alcanza las 100.000 familias inscriptas. El organismo planea realizar dos sorteos durante este año, manteniendo el mismo ritmo que el año anterior, tal como lo establece la ley. Dijo que se modificaron los porcentajes de participación dentro del sorteo para beneficiar a sectores específicos. Ahora tienen mayores posibilidades las familias que llevan más de 30 años inscriptas y aquellas que cuentan con integrantes con discapacidad.

Por otro lado, el IPV sigue trabajando en un proceso administrativo para recuperar casas de barrios ya entregados que no son habitadas por sus adjudicatarios o donde no se cumplieron los requisitos. Una vez recuperadas constructivamente, estas viviendas son puestas nuevamente a sorteo para atender la gran demanda existente.

Las cifras del IPV

La realidad económica del sector muestra números contundentes sobre el costo y la gestión de la vivienda social. Actualmente, construir una casa tipo de 70 metros cuadrados representa una inversión superior a los 100 millones de pesos, una cifra significativa que la provincia afronta principalmente con recursos propios. En cuanto a los beneficiarios, la cuota promedio se ubica hoy en los 150.000 pesos, un valor que se actualiza cada seis meses siguiendo el índice de variación salarial para mantener la accesibilidad. Por otro lado, el instituto enfrenta el desafío de una morosidad histórica que fluctúa entre el 40% y el 50%, por lo que se están intensificando los operativos territoriales para incentivar el pago y permitir que el sistema siga siendo solidario para las 100.000 familias que permanecen inscriptas a la espera de un sorteo.