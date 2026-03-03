martes 3 de marzo 2026

Soporte estatal

IPV San Juan: preparan el regreso de un plan muy esperado para tener la casa propia, ¿cuando sale?

El plan para quienes poseen terreno propio vuelve a escena con ajustes técnicos para garantizar que las familias completen sus obras en un contexto económico complejo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) de San Juan se prepara para reactivar uno de los programas más demandados por los sanjuaninos que buscan soluciones habitacionales por fuera de los sorteos tradicionales de barrios. Se trata de la Operatoria Individual, una línea de asistencia financiera destinada a familias de clase media que ya cuentan con un terreno propio pero necesitan el impulso estatal para edificar. En un contexto marcado por la escasez de recursos nacionales, el Gobierno de San Juan decidió priorizar este esquema dentro de su planificación financiera para el presente ciclo.

La situación actual del programa depende directamente del flujo de recursos provinciales, ya que la asistencia desde Nación es mínima. El ministro de Infraestructura, Agua y Energía de San Juan, Fernando Perea, dijo ahora que el regreso de este plan "en realidad es viable si están los fondos". Según explicó el funcionario, en una entrevista con Canal 13 San Juan, "el gobernador nos ha inculcado trabajar con el ministro de Hacienda. Se está trabajando y creemos y si es posible en la segunda mitad del año que se puede llegar a dar esta operatoria individual". Aclaró que esto sucederá "siempre y cuando la recaudación y los fondos de la provincia" permitan encararlo.

Esta cautela financiera responde a la realidad de las transferencias federales. Perea describió que, aunque todavía se reciben partidas del Fondo Nacional de Vivienda, "viene el FONAVI, que es viejísimo, sigue llegando, entregando muy poco dinero, muy poquito". Esta merma obliga a la provincia a realizar un complejo rompecabezas financiero, ya que, según el ministro, "tienen que juntar de todos lados para construir una casa" debido a que lo enviado por Nación "es muy poco".

Para el ejercicio fiscal 2026, los datos develados en el presupuesto presentado en diciembre pasado muestran un compromiso concreto con esta operatoria. El presupuesto total de la administración pública provincial asciende a 3,1 billones de pesos, de los cuales se asignaron específicamente 137.043.847.000 pesos a la función de Vivienda y Urbanismo. Dentro de esta partida, el IPV tiene previsto destinar 9.948.462.000 pesos para otorgar préstamos de construcción individual, con el objetivo de financiar 300 nuevas soluciones habitacionales para los sanjuaninos que cumplen con el requisito de tener ingresos superiores a tres salarios mínimos y no poseer otra propiedad.

Desde el punto de vista técnico, el IPV está ajustando la metodología para que el crédito sea realmente efectivo. La intención es evitar que las familias se queden a mitad de camino por la inflación, por lo que se estudia pasar de cuatro a cinco desembolsos para asegurar el avance de la obra. Dado que la demanda suele superar ampliamente la capacidad financiera del organismo, desde el Gobierno advierten que es muy posible que las adjudicaciones se realicen mediante sorteos televisados a través de la Caja de Acción Social, en lugar de ser a libre demanda como en años anteriores.

Cientos de casas para 2026

image

Fuera de la asistencia para quienes poseen terreno, el Ministerio de Infraestructura mantiene el foco en la construcción de barrios para reducir el déficit de más de 90.000 sanjuaninos que esperan por un techo. Perea detalló que el ritmo de ejecución no se detendrá y que se busca superar lo logrado anteriormente: "el primer año fueron 1.000 viviendas y este año estamos estipulando aproximadamente entre las 1.500 y 1.600 viviendas". Esta meta se complementa con la proyección presupuestaria de culminar 1.550 viviendas que ya están en curso exclusivamente con fondos provinciales e iniciar otras 1.800 nuevas construcciones con miras a ser entregadas en 2027.

A pesar de los desafíos económicos, Perea confirmó que la gestión está mirando hacia el futuro con nuevos proyectos urbanísticos. "Por orden del gobernador se está evaluando y estudiando la posibilidad de algunos barrios nuevos", afirmó el ministro, aunque mantuvo su postura de prudencia financiera al señalar que se hará "siempre y cuando viendo la recaudación que tiene la provincia".

El funcionario orreguista insistió en que su equipo está "siendo muy cauto a la hora de dar una declaración o de tomar una decisión", pero ratificó que el plan de expansión habitacional ya se encuentra "en carpeta" para su ejecución.

