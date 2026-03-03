Supuesto ajuste de cuentas en Capital: detuvieron a dos mujeres trans y un hombre, acusados de quemar a un sujeto

Un violento episodio ocurrido el lunes por la noche en Capital dio un giro en las últimas horas con la detención de tres personas. Fuentes oficiales confirmaron a Tiempo de San Juan que dos mujeres trans y un hombre fueron arrestados, acusados de haber rociado con alcohol y prendido fuego a un hombre , en el marco de un presunto ajuste de cuentas de proxenetas .

Estado de salud Cómo se encuentra el hombre quemado tras un presunto ajuste de cuentas de proxenetas en Capital

De acuerdo a lo informado por fuentes oficiales a este medio, “tres personas lo rociaron con alcohol y le han prendido fuego”, según relataron testigos. Además, precisaron que los detenidos son dos mujeres trans y un hombre -no se informaron sus identidades-, quienes quedaron a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.

El caso comenzó envuelto en misterio el lunes por la noche, cuando la víctima ingresó al Hospital Rawson con su cuerpo en llamas y en estado desesperante. Con el correr de las horas, fuentes judiciales confirmaron que había sido atacado con un líquido inflamable -presuntamente alcohol- y luego incendiado.

Este martes al mediodía se conoció un nuevo parte médico: el paciente permanece internado en terapia intensiva del Hospital Marcial Quiroga, con diagnóstico de gran quemado y afección de la vía aérea. Según indicaron fuentes oficiales a este diario, el pronóstico es reservado y su estado es delicado. Hasta el momento, no trascendió la identidad del herido.

En las primeras versiones se mencionó que el rostro era la zona más afectada por las quemaduras. Tras recibir atención inicial, fue derivado al nosocomio de Rawson, donde continúa bajo estricta supervisión médica.

La causa es investigada como presunta tentativa de homicidio y quedó en manos de la Justicia provincial, que busca esclarecer las circunstancias del hecho y determinar el grado de responsabilidad de los detenidos.