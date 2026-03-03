martes 3 de marzo 2026

Atención papás y mamás

Conocé la lista de transportes escolares autorizados en San Juan

El Ministerio de Gobierno difundió la nómina de vehículos que cuentan con la habilitación correspondiente. Las recomendaciones a tener en cuenta.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Cuáles son los transportes escolares autorizados en San Juan.

El Ministerio de Gobierno de la provincia recordó la importancia de contratar servicios de transporte escolar que cuenten con la debida autorización. Teniendo en cuenta ese aspecto y con el objetivo de erradicar la prestación de servicios ilegales y asegurar estándares de seguridad rigurosos, la Secretaría de Tránsito y Transporte puso disposición el listado oficial de unidades y conductores que han cumplimentado con las revisiones técnicas y administrativas exigidas por la normativa vigente.

Cabe recordar que, para que un transporte se considere autorizado y seguro, los padres deben exigir la siguiente documentación y verificar las condiciones del vehículo:

  • Seguro de Responsabilidad Civil: La unidad debe poseer una póliza específica para transporte escolar con una cobertura de $676.000.000.
  • Habilitación de la Secretaría: Es indispensable que el vehículo exhiba el cartón de habilitación y el certificado de desinfección actualizado.
  • Identificación Visual: Los transportes autorizados deben estar pintados obligatoriamente de colores blanco y naranja, contar con el número de capacidad máxima de pasajeros permitida.
  • Documentación del Chofer: Se debe constatar que el conductor posea Licencia de Conducir Profesional vigente y figure en el listado de personal declarado ante la autoridad de transporte.

La lista de transportes escolares que se encuentran en regla

image

Las recomendaciones para el uso del servicio

Más allá de la legalidad del vehículo, el Ministerio de Gobierno solicita a los adultos responsables dar seguimiento al comportamiento de los menores y al cumplimiento de las normas de tránsito:

  • Verificar que el niño utilice el cinturón de seguridad durante todo el trayecto.
  • Respetar las paradas establecidas, evitando esperar a los niños en lugares que obliguen el cruce riesgoso de la calzada.
  • Instruir a los menores sobre la importancia de acatar las órdenes del chofer y evitar movimientos bruscos dentro de la unidad.
