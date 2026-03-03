Conocé la lista de transportes escolares autorizados en San Juan

Cuáles son los transportes escolares autorizados en San Juan.
El Ministerio de Gobierno de la provincia recordó la importancia de contratar servicios de transporte escolar que cuenten con la debida autorización.Teniendo en cuenta ese aspecto y con el objetivo de erradicar la prestación de servicios ilegales y asegurar estándares de seguridad rigurosos, la Secretaría de Tránsito y Transporte puso disposición el listado oficial de unidades y conductores que han cumplimentado con las revisiones técnicas y administrativas exigidas por la normativa vigente.