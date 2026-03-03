UNSJ: nuevo envión para rescatar al radiotelescopio chino que Milei rechaza

La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) dio este martes un nuevo paso para intentar revertir el estancamiento del Radiotelescopio Argentino Chino ( CART ). La asunción de Marcelo Javier Segura como nuevo director del Observatorio Astronómico Félix Aguilar (OAFA) se convirtió en el escenario propicio para relanzar la defensa de este proyecto estratégico, que enfrenta un clima de hostilidad por parte del gobierno de Javier Milei. La movida se da cuando la gestión nacional, alineada con las directrices de Estados Unidos, decidió desactivar la iniciativa bajo sospechas de espionaje y actividad militar, a pesar de que la universidad sostiene que sus fines son estrictamente científicos.

El proyecto CART, fruto de más de 30 años de cooperación entre Argentina y China, está paralizado desde que el 22 de junio de 2025 venciera el acuerdo cuatripartito que el CONICET se negó a renovar. Esta situación mantiene retenidos en la Aduana del Puerto de Buenos Aires diversos contenedores con piezas e instrumentos fundamentales enviados por la Academia de Ciencias de China. Ante este panorama, el decano de la Facultad de Ciencias Exactas, Jorge Castro , ratificó durante la ceremonia un giro en la estrategia de la universidad: el pedido formal de una audiencia con el ministro de Defensa de la Nación, Carlos Presti, para abordar el tema, debido a una resolución del Ejecutivo que otorga a dicha cartera la potestad de monitorear toda actividad espacial en el país. Esta acción busca una salida política que permita a la UNSJ continuar con la instalación apelando a su autonomía universitaria, incluso si la Nación decide no participar formalmente del proyecto.

“Ayer formalmente he pedido una audiencia al señor Ministro de Defensa de la Nación para abordar este tema, ya que el Poder Ejecutivo Nacional emitió una resolución por la cual el Ministerio de Defensa tenía que registrar y monitorear toda actividad espacial que se lleve adelante en el ámbito del país ”, dijo Castro.

image El decano Jorge Castro.

Durante su discurso de asunción, el flamante director Marcelo Segura, quien coordina el proyecto CART desde 2015, situó a la institución en una perspectiva histórica y reivindicó la importancia de la soberanía en el conocimiento.

Marcelo Segura, como nuevo director del Observatorio Astronómico Félix Aguilar (OAFA) presentó una agenda ambiciosa, con el CART como proyecto central.

Segura manifestó ante las autoridades presentes que “esta institución no es simplemente un edificio con telescopios, es una unidad de investigación con más de setenta años de historia ininterrumpida al servicio de la ciencia argentina”. En sus palabras, el científico destacó la figura de los fundadores del observatorio y la vigencia de su visión académica, subrayando que “cuando Félix Aguilar, ese joven sanjuanino de vocación inquieta, sentó las bases de la astronomía y la geodesia en nuestro país, lo hizo con convicción de que mirar hacia arriba no es escapar de la realidad, sino comprenderla mejor”. El nuevo titular del OAFA cerró su intervención con un compromiso ético hacia la comunidad científica al afirmar que “esa confianza la recibo como un mandato: trabajar con dedicación, con transparencia y con la pasión que Sarmiento, Aguilar, Cesco y otros tantos pusieron al servicio de las estrellas”.

image

Mucho más que una antena

El proyecto CART no es solo una antena, sino que representa la posibilidad de posicionar a San Juan como uno de los ecosistemas científicos astronómicos más importantes del Hemisferio Sur, permitiendo la participación en redes globales de investigación. Su importancia radica en ser el radiotelescopio más grande de Sudamérica, localizado en la Estación Astronómica Cesco, en Calingasta, un lugar considerado ideal para la observación por las autoridades provinciales y académicas. No obstante, el alineamiento político de la Casa Rosada generó un escenario de incertidumbre donde ni el CONICET ni la Cancillería dan respuestas oficiales, dejando a la universidad en una situación de "parálisis administrativa" que la UNSJ intenta romper apelando también a la intervención del gobernador Marcelo Orrego.

Más allá de la centralidad del conflicto por el CART, el acto de asunción ofreció un pantallazo del amplio despliegue científico que mantiene el OAFA a pesar del contexto de desfinanciamiento. Las autoridades detallaron una agenda ambiciosa que incluye el Proyecto Toro con la Universidad de Texas, el Proyecto Master en colaboración con la Universidad Lomonosov de Rusia y la instalación de un nuevo telescopio vinculado a la Agencia Espacial Italiana y la CONAE. La ceremonia, presidida por el decano Castro junto a la vicerrectora Andrea Leceta, contó con la presencia de referentes de diversas facultades, investigadores, estudiantes y personal nodocente, en un clima que combinó el reconocimiento a la labor del director saliente, Ricardo Podestá, con la esperanza puesta en la idoneidad técnica de Segura. La vicerrectora Leceta cerró el evento con una metáfora astronómica, asegurando que el instituto seguirá siendo "Canopus", en referencia a una de las estrellas más brillantes del cielo, reforzando la idea de que el trabajo colectivo permitirá que la institución universitaria siga creciendo frente a las adversidades políticas actuales.