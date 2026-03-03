martes 3 de marzo 2026

Este martes

Orrego inauguró la ENI N° 81, un establecimiento pensado para el futuro educativo en Ullum

La flamante infraestructura escolar cuenta con más de 400 m2 y está diseñada bajo criterios de inclusión y cuidado del medio ambiente.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El Gobernador inauguró la ENI N° 81, construida con fondos provinciales.

Este martes, el gobernador Marcelo Orrego encabezó el acto oficial de inauguración del nuevo edificio de la Escuela de Nivel Inicial (ENI) N° 81 “Huellitas de Amor”, ubicada en el Barrio José Grimalt del departamento Ullum. Se trata de una obra de vital importancia para la comunidad, ya que responde a la necesidad de contar con espacios pedagógicos modernos y adecuados para el desarrollo educativo de los niños y niñas de la zona en sus primeros años de escolaridad.

Durante la ceremonia, el mandatario provincial estuvo acompañado por el ministro de Infraestructura, Fernando Perea; la ministra de Educación, Silvia Fuentes; y el intendente de Ullum, David Domínguez; la directora de la flamante escuela, Mónica Balmaceda; entre otras autoridades provinciales, directivos escolares y un nutrido grupo de vecinos que se acercaron para celebrar la concreción de este proyecto educativo.

En su mensaje, Orrego destacó: “Gracias al enorme trabajo del Ministerio de Infraestructura y de todo su equipo, hoy podemos decir que hemos realizado una tarea extraordinaria. Inaugurar una escuela genera una emoción profunda, porque no solo abrimos un edificio: abrimos oportunidades y futuro para nuestros chicos”.

Dijo además que “en poco tiempo estaremos inaugurando cinco o seis establecimientos más. Incluso en los momentos más difíciles de la Argentina, en medio de la peor crisis, decidimos no detener la obra pública: dijimos que íbamos a avanzar, y avanzamos. Hoy tenemos más de diez establecimientos escolares en construcción en distintos puntos de la provincia y vamos a seguir por este camino”.

image

“Estamos aquí para administrar con responsabilidad lo que es de todos, con esfuerzo y compromiso. Hay un equipo de trabajo convencido de que la educación es esencial para la vida y el desarrollo de nuestra gente”, aseguró.

Por su parte, la ministra Fuentes señaló que “esta obra es un símbolo del apoyo y de la responsabilidad que nuestro gobernador Marcelo Orrego brinda a la educación de la provincia de San Juan. Por eso hoy estamos inaugurando esta escuela y, además, este año tenemos otras cuatro por inaugurar y más de cinco en construcción”.

Agregó: “Gracias, gobernador, por impulsar un verdadero proyecto de arquitectura educativa para la provincia. Estos hechos hablan claramente de su compromiso, de su dedicación y de su firme decisión de gobernar poniendo a la educación en el centro”.

Cómo es el moderno ENI inaugurado en Ullum

La nueva infraestructura, cuya construcción se concretó mediante fondos provinciales, posee una superficie total de 401,43 m2 y fue diseñada bajo una tipología lineal que permite futuras ampliaciones.

El edificio cuenta con un área pedagógica compuesta por tres salas, un sector de gobierno para la dirección y un área de servicios que incluye cocina, depósitos y sanitarios específicos para docentes y personal no docente.

La estructura es sismorresistente con muros de ladrillón y techos de losa de hormigón armado con aislación térmica y aire acondicionado frío-calor en todos sus ambientes. El complejo educativo destaca por su carácter inclusivo, ya que dispone de rampas de acceso, puertas de gran ancho y sanitarios adaptados para personas con discapacidad.

Los espacios exteriores fueron equipados con un patio institucional con mástil y torres de iluminación, además de un patio de juegos que cuenta con un piso de goma para mayor seguridad de los alumnos.

Finalmente, el proyecto incorporó criterios de cuidado del medio ambiente mediante la plantación de especies arbóreas nativas, la colocación de cestos para la separación de residuos y el uso de materiales que mejoran la inercia térmica del edificio frente al clima sanjuanino.

