Varios gremios tienen aumento en marzo: Cuántos son, quiénes ganan, y quiénes pierden

Con el inicio de marzo, el impacto de la inflación de enero —que el INDEC situó en un 2,9% — se siente de lleno en los bolsillos de los trabajadores argentinos. En un escenario marcado por la reciente aprobación de la reforma laboral y una fuerte tensión gremial, las negociaciones paritarias muestran una realidad fragmentada: mientras un puñado de sectores logra empatar la suba de precios, una gran parte de los gremios más numerosos queda rezagada, dependiendo de sumas fijas que no logran recomponer el salario real.

Sesión El gobierno nacional apura la reforma de la Ley de Glaciares en Diputados

Oficial Confirmaron cuándo acreditarán los sueldos de los empleados de la Administración Pública de San Juan

En este complejo panorama, solo algunos sectores han logrado blindar sus ingresos mediante cláusulas de actualización automática o acuerdos que igualan el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Bancarios: El gremio liderado por Sergio Palazzo continúa aplicando su mecanismo de ajuste mensual directo por inflación. En marzo, los trabajadores reciben una actualización del 2,9% , lo que eleva el salario inicial a $2.125.068,01 , sumado a la participación en las ganancias.

El gremio liderado por Sergio Palazzo continúa aplicando su mecanismo de ajuste mensual directo por inflación. En marzo, los trabajadores reciben una actualización del , lo que eleva el salario inicial a , sumado a la participación en las ganancias. Telefónicos y Televisión: Ambos sectores alinearon sus paritarias con el dato oficial del INDEC. Los empleados de telefonía (CONSITEL) y de televisión (SATSAID) percibirán un incremento del 2,9% en los haberes que se cobran este mes.

Ambos sectores alinearon sus paritarias con el dato oficial del INDEC. Los empleados de telefonía (CONSITEL) y de televisión (SATSAID) percibirán un incremento del en los haberes que se cobran este mes. Sanidad: La federación FATSA cerró un acuerdo que acumula un alza del 31,5% interanual, igualando la inflación oficial del periodo, con básicos que en algunos convenios rozan los $2 millones.

La mayoría, por debajo del IPC: los "perdedores" de marzo

A pesar de los aumentos confirmados, el dato preocupante es la cantidad de trabajadores cuyos incrementos porcentuales se ubican por debajo del 2,9% de inflación, o que dependen exclusivamente de sumas no remunerativas que no se consolidan en el sueldo básico.

Empleados de Comercio: El gremio más grande del país no registra aumentos porcentuales en marzo. Los trabajadores cobrarán los mismos valores que en febrero, sostenidos por dos sumas fijas no remunerativas de $40.000 y $60.000 . Al ser montos fijos, su peso relativo en el salario disminuye a medida que los precios suben.

El gremio más grande del país no registra aumentos porcentuales en marzo. Los trabajadores cobrarán los mismos valores que en febrero, sostenidos por dos sumas fijas no remunerativas de . Al ser montos fijos, su peso relativo en el salario disminuye a medida que los precios suben. Construcción (UOCRA): Los obreros percibirán un alza del 1,8% sobre los salarios de febrero, un porcentaje que queda más de un punto por debajo de la inflación de referencia.

Los obreros percibirán un alza del sobre los salarios de febrero, un porcentaje que queda más de un punto por debajo de la inflación de referencia. Camioneros: Aunque el gremio de Hugo Moyano inicia nuevas discusiones este mes, el aumento previsto que impacta en marzo es de apenas el 1% sobre el básico, complementado con cuotas de una asignación extraordinaria.

Aunque el gremio de Hugo Moyano inicia nuevas discusiones este mes, el aumento previsto que impacta en marzo es de apenas el sobre el básico, complementado con cuotas de una asignación extraordinaria. Textiles y Carne: Estos sectores son señalados como los más afectados. Los textiles dependen de sumas no remunerativas de hasta $252.000 que no impactan plenamente en el aguinaldo ni en los aportes. Por su parte, los trabajadores de la carne (FESITCARA) tienen pendiente un ajuste de solo el 1,7% .

Estos sectores son señalados como los más afectados. Los textiles dependen de sumas no remunerativas de hasta que no impactan plenamente en el aguinaldo ni en los aportes. Por su parte, los trabajadores de la carne (FESITCARA) tienen pendiente un ajuste de solo el . Casas Particulares y Ferroviarios: El personal doméstico recibirá un 1,5% de aumento en marzo, mientras que los ferroviarios verán un incremento de apenas el 1,5% en este tramo.

Sumas no remunerativas: el paliativo que no alcanza

Una tendencia creciente en las paritarias de este año es la adopción de sumas no remunerativas. Sectores como el de Petroleros de Vaca Muerta percibirán $380.000 bajo esta modalidad, y los Encargados de Edificios (SUTERH) sumarán una cifra fija de $120.000. Si bien estos montos inyectan liquidez inmediata, el problema central es que no consolidan el salario real y generan un rezago en ítems como la antigüedad o el presentismo.

En el sector público, la situación es aún más crítica. Se estima que los salarios estatales nacionales acumulan una caída real del 1,8% en los últimos meses, situándose casi un 17% por debajo de los niveles de 2023.

Con ingresos rezagados y costos fijos en alza, el mes de marzo cierra con una certeza: la desinflación más lenta de lo esperado está licuando los acuerdos salariales de corto plazo, obligando a la mayoría de los gremios a reabrir discusiones de manera urgente durante la segunda quincena de este mes y abril.