La suegra de Nahuel Gallo le agradeció a la AFA por la vuelta del gendarme

Luego de la repatriación de Nahuel Gallo , el efectivo argentino que permaneció más de un año detenido por el régimen de Nicolás Maduro, el gobierno de Javier Milei apuntó contra las autoridades de la AFA.

Redes sociales El "cinematográfico" video que publicó Bullrich para celebrar la llegada de Nahuel Gallo

Reclamo La esposa de Nahuel Gallo sobre las negociaciones de la AFA: "Es absurdo que se haya esperado 448 días"

En ese marco, y mientras el gobierno analiza denunciar a la Asociación del Fútbol Argentino, la suegra de Nahuel Gallo destacó la participación de la entidad deportiva en la repatriación del gendarme.

Yalitza García, en La Nación Más, remarcó que el gobierno venezolano "estaba muy intransigente" y agradeció el rol de la Asociación del Fútbol Argentino, en medio de las tensiones con la Casa Rosada.

"Bienvenida esta intervención de la AFA y agradecidos porque Nahuel está en casa", remarcó.