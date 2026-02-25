miércoles 25 de febrero 2026

Protesta

El gendarme argentino preso en Venezuela, Nahuel Gallo, sigue en huelga de hambre

Lo confirmó Elisa Trotta, ex embajadora en Buenos Aires del Gobierno interino de Juan Guaidó a través de redes sociales.

Por Agencia NA
image

Elisa Trotta, ex embajadora del Gobierno interino de Venezuela que encabezó Juan Guaidó, confirmó este miércoles que el gendarme argentino Nahuel Gallo permanece en huelga de hambre en la prisión de El Rodeo, en Caracas.

Trotta, quien desempeñó el cargo diplomático en Buenos Aires en 2019, designada por la Asamblea Nacional de Venezuela, explicó que las noticias sobre Gallo surgieron luego de que familiares de los detenidos “lograron comunicarse a los gritos desde la montaña con los presos políticos en el centro de tortura Rodeo 1”.

“Los presos informaron que Nahuel Gallo se mantiene en huelga de hambre. Lo que le suceda es responsabilidad del régimen de Delcy Rodríguez”, explicó Trotta, abogada, diplomática y activista de derechos humanos.

La ex embajadora escribió en su cuenta de la red social X que “Nahuel, Germán Giuliano y los más de 700 inocentes que siguen secuestrados por la tiranía deben ser libertados de inmediato”.

Gallo y otros detenidos iniciaron esta semana una huelga de hambre para reclamar su liberación al Gobierno de Delcy Rodríguez, que asumió luego de que Nicolás Maduro fuera detenido por tropas estadounidenses y trasladado al país del norte acusado por narcotráfico.

Gallo está detenido en Caracas desde 2024 y se encuentra aislado, incomunicado y sin la asistencia consular que establece la ley internacional.

Temas
