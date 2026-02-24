martes 24 de febrero 2026

Decisión

Venezuela otorgó la amnistía a más de 3.000 personas

En general, sobre los beneficiados pesaban medidas cautelares. Se excluyó a los condenados por violaciones de derechos humanos, crímenes de guerra, asesinato, narcotráfico o corrupción.

Por Agencia NA
image

El presidente de la Comisión Especial para el Seguimiento de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Arreaza, informó hoy martes que 3.052 personas han recibido libertades plenas.

“Se han otorgado 3.052 libertades plenas a personas que ya tenían una medida cautelar”, sostuvo Arreaza tras concluir la reunión de la comisión parlamentaria en la sede del Palacio Federal Legislativo de Caracas.

El también diputado de la Asamblea Nacional precisó que se recibieron, hasta la mañana de este martes, 4.203 solicitudes para recibir el beneficio de la amnistía. Agregó que hasta la mañana de este martes “179 personas privadas de libertad” han sido excarceladas.

La Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática fue aprobada la semana pasada, en segunda discusión.

La ley no incluye amnistía para condenados por violaciones de derechos humanos, crímenes de guerra, asesinato, narcotráfico o corrupción.

