Caso Epstein: exembajador británico en Estados Unidos arrestado bajo sospecha de mala conducta

El exembajador británico en Estados Unidos, Peter Mandelson, fue arrestado bajo sospecha de mala conducta en un cargo público debido a sus vinculaciones con el Caso Epstein, anunció el lunes la Policía Metropolitana de Londres.

Los agentes arrestaron a Mandelson, de 72 años, en un domicilio de Camden el lunes y fue trasladado a una comisaría de policía de Londres para ser interrogado, según informó un portavoz de la Policía Metropolitana.

“Esto se produce tras las órdenes de registro emitidas en dos domicilios en las áreas de Wiltshire y Camden”, declaró el portavoz en un comunicado publicado en línea, añadiendo que no pudieron proporcionar más información para “no perjudicar la integridad de la investigación”.

A finales de enero, el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo público un gran conjunto de archivos relacionados con el fallecido financista estadounidense y delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, lo que desató un nuevo escrutinio en Gran Bretaña.

La policía británica confirmó posteriormente la apertura de una investigación penal contra Mandelson por presunta mala conducta en el ejercicio de un cargo público, incluyendo la posible divulgación de información sensible al mercado. Mandelson se desempeñó anteriormente como ministro de alto rango del gabinete de los ex primeros ministros Tony Blair y Gordon Brown.

Fue nombrado embajador en Washington a principios de 2025, pero fue destituido por el primer ministro británico, Keir Starmer, tras siete meses en esa función, al resurgir las dudas sobre su pasado.

A principios de este mes, Starmer se disculpó por su decisión de nombrar a Mandelson embajador británico en Estados Unidos.

En un evento en la ciudad de Hastings, en el sureste de Inglaterra, Starmer afirmó haber subestimado la gravedad de la antigua relación de Mandelson con Epstein. Ofreció disculpas a las víctimas del caso Epstein y afirmó comprender la indignación expresada en el Parlamento.

Debido al escándalo Mandelson-Epstein, el exjefe de gabinete de Starmer, Morgan McSweeney, el director de comunicaciones, Tim Allan, y el secretario del Gabinete y jefe del Servicio Civil, Chris Wormald, han dimitido de sus cargos.