lunes 23 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Escándalo

Caso Epstein: exembajador británico en Estados Unidos arrestado bajo sospecha de mala conducta

La policía se cuidó en no brindar demasiada información para “no perjudicar la integridad de la investigación”.

Por Agencia NA
image

El exembajador británico en Estados Unidos, Peter Mandelson, fue arrestado bajo sospecha de mala conducta en un cargo público debido a sus vinculaciones con el Caso Epstein, anunció el lunes la Policía Metropolitana de Londres.

Lee además
la policia britanica arresto al principe andres, hermano de carlos iii, por su relacion con epstein
Investigación

La policía británica arrestó al príncipe Andrés, hermano de Carlos III, por su relación con Epstein
archivos epstein: liberan al ex principe andres tras estar 11 horas preso en una comisaria
Escándalo

Archivos Epstein: Liberan al ex príncipe Andrés tras estar 11 horas preso en una comisaría

Los agentes arrestaron a Mandelson, de 72 años, en un domicilio de Camden el lunes y fue trasladado a una comisaría de policía de Londres para ser interrogado, según informó un portavoz de la Policía Metropolitana.

“Esto se produce tras las órdenes de registro emitidas en dos domicilios en las áreas de Wiltshire y Camden”, declaró el portavoz en un comunicado publicado en línea, añadiendo que no pudieron proporcionar más información para “no perjudicar la integridad de la investigación”.

A finales de enero, el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo público un gran conjunto de archivos relacionados con el fallecido financista estadounidense y delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, lo que desató un nuevo escrutinio en Gran Bretaña.

La policía británica confirmó posteriormente la apertura de una investigación penal contra Mandelson por presunta mala conducta en el ejercicio de un cargo público, incluyendo la posible divulgación de información sensible al mercado. Mandelson se desempeñó anteriormente como ministro de alto rango del gabinete de los ex primeros ministros Tony Blair y Gordon Brown.

Fue nombrado embajador en Washington a principios de 2025, pero fue destituido por el primer ministro británico, Keir Starmer, tras siete meses en esa función, al resurgir las dudas sobre su pasado.

A principios de este mes, Starmer se disculpó por su decisión de nombrar a Mandelson embajador británico en Estados Unidos.

En un evento en la ciudad de Hastings, en el sureste de Inglaterra, Starmer afirmó haber subestimado la gravedad de la antigua relación de Mandelson con Epstein. Ofreció disculpas a las víctimas del caso Epstein y afirmó comprender la indignación expresada en el Parlamento.

Debido al escándalo Mandelson-Epstein, el exjefe de gabinete de Starmer, Morgan McSweeney, el director de comunicaciones, Tim Allan, y el secretario del Gabinete y jefe del Servicio Civil, Chris Wormald, han dimitido de sus cargos.

Temas
Seguí leyendo

Documentos vinculan a Jeffrey Epstein con un plan de "Ciudad Segura" en Buenos Aires

Famoso chimentero señaló que "debe haber más argentinos involucrados" en los archivos Epstein

Países Bajos eligió por primera vez a un primer ministro gay, y el "primer caballero" es un hockista argentino

Mundial 2026: cómo podría impactar la crisis de seguridad en México

México: más de 60 fallecidos por hechos violentos tras la muerte del capo narco El Mencho

La presidenta de México afirmó que "la gobernabilidad está garantizada y siempre lo estuvo"

Magis TV y XUPER TV, bloqueados: qué aplicaciones son legales y seguras para ver películas

Diecisiete muertos, 11 de ellos niños, en bombardeo paquistaní sobre Afganistán

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
mundial 2026: como podria impactar la crisis de seguridad en mexico
Fútbol

Mundial 2026: cómo podría impactar la crisis de seguridad en México

Por Agencia NA

Las Más Leídas

Denuncian que un grupo de personas pescaron una importante cantidad de pejerreyes en el Dique de Ullum, violando la normativa actual.
Mirá las imágenes

Denuncian que en el Dique de Ullum utilizaron una enorme red y se llevaron "tachos y tachos" de pejerreyes

Qué hay detrás del cierre de uno de los colegios secundarios más costosos de San Juan
Educación

Qué hay detrás del cierre de uno de los colegios secundarios más costosos de San Juan

Con muy pocas vacantes y a la espera de una nueva suba, cuánto cuestan las cuotas en 10 colegios privados en San Juan
Educación

Con muy pocas vacantes y a la espera de una nueva suba, cuánto cuestan las cuotas en 10 colegios privados en San Juan

Causa Garder: les rebajan la pena a los dueños condenados por estafar a la Obra Social Provincia
Tribunales

Causa Garder: les rebajan la pena a los dueños condenados por estafar a la Obra Social Provincia

Rompió el silencio el jugador herido de López Peláez: Este golpe me podría haber costado la vida
Fútbol sanjuanino

Rompió el silencio el jugador herido de López Peláez: "Este golpe me podría haber costado la vida"

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Delitos sexuales

Cayó preso un sanjuanino que usaba un falso perfil y contactaba a niñas de 9 años y le enviaba pornografía infantil

Por Redacción Tiempo de San Juan
Caso Tellechea: el fiscal Maldonado cruzó al tribunal y aseguró que falló sin perspectiva de derechos humanos
Apelación

Caso Tellechea: el fiscal Maldonado cruzó al tribunal y aseguró que falló sin perspectiva de derechos humanos

Fortísimo accidente en la Ruta 40 terminó con un auto destrozado y un camión volcado
Siniestro vial

Fortísimo accidente en la Ruta 40 terminó con un auto destrozado y un camión volcado

Entre aplausos, así fue el ingresó del primer camión con minerales desde Hualilán a Casposo
Video

Entre aplausos, así fue el ingresó del primer camión con minerales desde Hualilán a Casposo

Adicus se sumará a un paro universitario de 48 horas por la ley de financiamiento
En marzo

Adicus se sumará a un paro universitario de 48 horas por la ley de financiamiento