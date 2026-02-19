Archivos Epstein: Liberan al ex príncipe Andrés tras estar 11 horas preso en una comisaría

El expríncipe Andrés de Inglaterra salió de la comisaría después de su detención en Norfolk por sus vínculos con el delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein.
jueves 19 de febrero 2026
El ex príncipe Andrés protagoniza, dentro del escándalo por pedofilia conocido como el caso Epstein, uno de los capítulos más oscuros de la realiza británica.
El expríncipe Andrés de Inglaterra salió de la comisaría después de su detención en Norfolk por sus vínculos con el delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein.
El exduque de York permaneció once horas en la en sede policial tras haber sido detenido por la mañana acusado de “mala conducta en el ejercicio de funciones oficiales” durante su etapa como enviado comercial, en relación con el Caso Epstein, según supo la Agencia Noticias Argentinas.