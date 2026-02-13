viernes 13 de febrero 2026

Polémica

Famoso chimentero señaló que "debe haber más argentinos involucrados" en los archivos Epstein

El periodista se metió con uno de los temas más calientes del momento, que complica a importantes figuras de la política y la economía mundial.

Por Agencia NA
image

El periodista Luis Ventura dejó una de las declaraciones más resonantes al referirse al caso del Jeffrey Epstein. “Sin ninguna duda debe haber más argentinos involucrados en el caso Epstein”, sostuvo, al analizar el alcance internacional de la investigación y la magnitud del material que circula alrededor del expediente.

Ventura mencionó un estudio difundido por la agencia Reuters que utiliza herramientas de detección con un alto porcentaje de precisión para identificar imágenes alteradas. “En una causa donde hay tres millones de documentos, lo que está saliendo en redes es fácilmente falsificable”, señaló, remarcando el peligro de construir acusaciones a partir de material digital no verificado.

En ese marco, remarcó que el volumen de información y la exposición pública generan múltiples especulaciones, por lo que insistió en la importancia de distinguir entre datos confirmados y contenidos que se viralizan sin respaldo.

El periodista también advirtió sobre el riesgo de las imágenes manipuladas y las versiones no verificadas que circulan en redes sociales, señalando que la inteligencia artificial puede generar material falso capaz de instalar sospechas sin pruebas concretas. Para el conductor, el caso se volvió un terreno donde conviven hechos reales con teorías y reconstrucciones mediáticas que deben analizarse con cautela.

Más allá de sus dichos, el periodista aclaró que sus declaraciones responden a una lectura general del alcance internacional del escándalo y no a nombres específicos.

En ese sentido, planteó que el desarrollo judicial de la causa será el que determine si aparecen nuevos implicados, mientras el interés público sigue creciendo alrededor de uno de los expedientes más polémicos de los últimos años.

