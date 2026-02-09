Caso Epstein: la ex pareja del predador sexual testificará si Trump le concede el indulto

Ghislaine Maxwell , expareja y cómplice del delincuente sexual Jeffrey Epstein , estaría dispuesta a cooperar con la investigación si el presidente, Donald Trump , le concede el indulto y testificaría que el mandatario es “inocente de cualquier delito”, dijo este lunes su abogado, David Markus.

Escándalo Tras figurar en los Epstein files, Bill y Hillary Clinton testificarán ante el Congreso de Estados Unidos

Maxwell invocó su derecho de la Quinta Enmienda contra la autoincriminación y se negó a responder preguntas durante una comparecencia virtual ante el Comité de Supervisión y Reforma del Gobierno de la Cámara de Representantes el lunes.

“Si este comité y el público estadounidense realmente quieren escuchar la verdad sin filtros sobre lo sucedido, existe un camino directo. La Sra. Maxwell está dispuesta a hablar con total honestidad si el presidente Trump le concede el indulto”, dijo Markus, según reportó CBS News y accedió la Agencia Noticias Argentinas.

“Solo ella puede ofrecer la versión completa. Puede que a algunos no les guste lo que escuchan, pero la verdad importa. Por ejemplo, tanto el presidente Trump como el presidente Clinton son inocentes de cualquier delito. Solo la Sra. Maxwell puede explicar por qué, y el público tiene derecho a esa explicación”.

Maxwell se acogió a la Quinta Enmienda y se negó a responder preguntas. Esto, obviamente, es muy decepcionante —declaró el presidente del comité, James Comer, a los periodistas tras la declaración—. Teníamos muchas preguntas sobre los crímenes que ella y Epstein cometieron, así como sobre posibles cómplices. Deseamos sinceramente que se esclarezca la verdad para el pueblo estadounidense y se haga justicia para los supervivientes.

Comer indicó que el comité tiene programadas cinco declaraciones más como parte de su investigación sobre Epstein. Entre quienes testificarán se encuentran tres miembros del círculo íntimo de Epstein: Les Wexner, quien fue uno de sus clientes y benefactor durante mucho tiempo; Richard Kahn, su contador; y Darren Indyke, su abogado, indicó Comer.

Markus, abogado de Maxwell, leyó una declaración ante el panel de supervisión. Explicó que su cliente tuvo que guardar silencio debido a una petición legal pendiente presentada ante el tribunal federal de Nueva York. Sin embargo, indicó que el comité podría escuchar a Maxwell si recibía clemencia.

El representante Robert García, el demócrata de mayor rango en el Comité de Supervisión, sugirió que Maxwell intentaba proteger a otros al negarse a responder preguntas y afirmó que la administración Trump le había dado un “trato especial”. Maxwell fue transferida de un instituto penitenciario de baja seguridad en Florida a un centro penitenciario de mínima seguridad en Texas tras reunirse con el fiscal general adjunto Todd Blanche el verano pasado.

Maxwell, quien cumple una condena de 20 años de prisión por tráfico sexual, fue citada para declarar ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, que investiga las conexiones del fallecido Epstein con figuras poderosas y cómo se manejó la información sobre sus delitos.

Epstein había sido condenado en 2008 por solicitar servicios de prostitución a una menor. Sus extensos vínculos con los ricos y poderosos del mundo, especialmente después de su liberación en 2009, se han vuelto políticamente explosivos en todo el planeta.

Una ley obligó al gobierno de Trump a publicar millones de documentos, fotografías y videos relacionados con la investigación sobre Epstein.

El expresidente estadounidense demócrata Bill Clinton testificará sobre su relación con Epstein el 27 de febrero, mientras que su esposa y exjefa de la diplomacia estadounidense Hillary Clinton lo hará un día antes, informó el comité.

Trump fue en su momento amigo cercano de Epstein, pero no ha sido citado a declarar por el panel, que está dirigido por miembros del Partido Republicano.

Ni los Clinton ni Trump han sido acusados de ningún acto ilícito relacionado con Epstein.

El año pasado Maxwell fue trasladada a una prisión de mínima seguridad en Texas tras reunirse en dos ocasiones con el fiscal general adjunto Todd Blanche, quien antes había sido abogado personal de Trump.

INT/MAG