Elecciones en Estados unidos

Donald Trump suma siete derrotas consecutivas y pone en riesgo su mayoría parlamentaria

El reciente triunfo demócrata en Luisiana, sumado a la pérdida de un escaño histórico en Texas, enciende las alertas de cara a las elecciones de medio término.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El panorama político para el presidente Donald Trump se ha vuelto crítico tras una sucesión de derrotas electorales en territorios donde anteriormente había arrasado, lo que ha encendido todas las alarmas dentro del Partido Republicano de cara a las elecciones de medio término de noviembre. Con estos resultados, Trump acumula nueve caídas desde su regreso a la Casa Blanca, incluyendo siete derrotas consecutivas que reflejan un creciente descontento con su gestión.

El golpe en Luisiana y el giro en Texas

La derrota más reciente ocurrió en el 60° Distrito de la Cámara de Representantes de Luisiana. La candidata demócrata, Chasity Martínez, se impuso con un contundente 62% de los votos frente al 38% del republicano Brad Daigle. Lo notable de este resultado es que representa un giro de 36 puntos respecto al desempeño republicano en las presidenciales de 2024, cuando Trump ganó ese mismo distrito por un margen de 13 puntos. Aunque la banca ya estaba en manos demócratas, los republicanos esperaban recuperarla basándose en la victoria previa de Trump, pero Martínez ganó a pesar de que su oponente gastó el triple en la campaña.

Este revés se suma al ocurrido apenas una semana antes en Texas, un estado tradicionalmente republicano. Allí, el demócrata Taylor Rehmet conquistó el Distrito 9 del Senado estatal, un escaño que el Partido Republicano controlaba desde hacía más de 40 años. En ese distrito, Trump había ganado por 17 puntos en 2024, pero Rehmet logró imponerse por una diferencia de 14 puntos, marcando un cambio drástico en las preferencias de los votantes independientes y de base.

Un mapa de derrotas consecutivas

La crisis electoral de Trump no se limita a casos aislados. Desde su toma de posesión, los demócratas han logrado:

  • Recuperar las gobernaciones de Virginia y Nueva Jersey, donde Abigail Spanberger y Mikie Sherrill obtuvieron victorias holgadas.
  • Ganar alcaldías emblemáticas como la de Miami, donde Eileen Higgins rompió con 28 años de control republicano, y Nueva York, con el triunfo del demócrata socialista Zohran Mamdani.
  • Arrebatar ocho distritos que antes eran republicanos en diversas elecciones especiales a lo largo del país.

Causas del descontento y riesgos futuros

Analistas y fuentes locales señalan que la caída en la popularidad de Trump, que alcanza un 55% de desaprobación, se debe a varios factores críticos:

  • Economía: La inflación que no cede y la caída del empleo vinculada a la política de aranceles han golpeado el bolsillo de la clase trabajadora.
  • Violencia institucional: La muerte de los ciudadanos estadounidenses Renee Good y Alex Pretti a manos de la policía migratoria en Minneapolis generó una indignación nacional transversal.
  • Política Exterior: Las tensiones por el apoyo al conflicto en Gaza y una postura "guerrerista" que choca con sus promesas aislacionistas de campaña.

Ante esta situación, Trump ha realizado un llamado para "nacionalizar" las elecciones de noviembre, intentando que el Estado federal tome control de los padrones y conteos, una medida considerada desesperada y posiblemente inconstitucional. De perder las mayorías en el Congreso, Trump quedaría en una posición de extrema debilidad o "pato rengo", expuesto a posibles procesos de impeachment debido a sus múltiples causas judiciales abiertas.

