sábado 7 de febrero 2026

Internacional

Trump dijo que no se disculpará por publicar video racista de los Obama: "No lo vi completo"

Donald Trump publicó y luego eliminó un video de contenido racista contra Barack y Michelle Obama, tras recibir fuertes críticas, incluso desde sectores de su propio partido.

Por Agencia NA
Donald Trump, presidente de los Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó que “no vio” el video eliminado de la plataforma Truth Social donde se observa al ex mandatario Barack Obama y su esposa, la ex primera dama Michelle, caricaturizados como monos, al tiempo que consideró: “No cometí ningún error”.

Según informó el sitio DW, Trump fue interrogado por un periodista en el AF1 camino a Florida sobre si el gobierno pediría disculpas al matrimonio por el material audiovisual, a lo que el republicano se negó.

“No, no cometí ningún error”, contestó el jefe de Estado, quien confirmó que no va a despedir a la persona que difundió la filmación, sobre la cual aseguró que “no la vi completa” y solo se lo “dio a la gente” para que lo publicaran.

“Rezo porque sea falso porque es la cosa más racista que he visto salir de esta Casa Blanca. El presidente debe eliminarlo”, dijo esta mañana en X el senador Tim Scott, republicano de Carolina del Norte.

El líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, dijo en X que los Obama “representan lo mejor de este país” y que “todos y cada uno de los republicanos deben denunciar de inmediato la repugnante intolerancia de Donald Trump”.

El video completo también incluye a otros demócratas como el ex presidente Joe Biden; la ex vicepresidenta Kamala Harris; la representante de la Cámara, Alexandria Ocasio-Cortez; el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani; y la ex secretaria de Estado, Hillary Clinton.

