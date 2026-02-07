Trump dijo que no se disculpará por publicar video racista de los Obama: "No lo vi completo"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó que “no vio” el video eliminado de la plataforma Truth Social donde se observa al ex mandatario Barack Obama y su esposa, la ex primera dama Michelle, caricaturizados como monos, al tiempo que consideró: “No cometí ningún error”.

Redes sociales Trump publicó, y después borró, un video en el que muestra a los Obama como simios

Según informó el sitio DW, Trump fue interrogado por un periodista en el AF1 camino a Florida sobre si el gobierno pediría disculpas al matrimonio por el material audiovisual, a lo que el republicano se negó.

“No, no cometí ningún error”, contestó el jefe de Estado, quien confirmó que no va a despedir a la persona que difundió la filmación, sobre la cual aseguró que “no la vi completa” y solo se lo “dio a la gente” para que lo publicaran.

“Rezo porque sea falso porque es la cosa más racista que he visto salir de esta Casa Blanca. El presidente debe eliminarlo”, dijo esta mañana en X el senador Tim Scott, republicano de Carolina del Norte.

El líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, dijo en X que los Obama “representan lo mejor de este país” y que “todos y cada uno de los republicanos deben denunciar de inmediato la repugnante intolerancia de Donald Trump”.

El video completo también incluye a otros demócratas como el ex presidente Joe Biden; la ex vicepresidenta Kamala Harris; la representante de la Cámara, Alexandria Ocasio-Cortez; el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani; y la ex secretaria de Estado, Hillary Clinton.