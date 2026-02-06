Trump publicó, y después borró, un video en el que muestra a los Obama como simios

El presidente estadounidense, Donald Trump, publicó el jueves un video conspirativo sobre las elecciones que muestra al expresidente Barack Obama y a su esposa Michelle como monos, lo que provocó la condena de destacados políticos de ambos partidos.

Al final de un video de poco más de un minuto publicado en la plataforma Truth Social de Trump, los Obama aparecen alrededor de un segundo con sus rostros sobrepuestos en cuerpos de monos, con unas palmeras de fondo. La canción "The Lion Sleeps Tonight" suena de fondo cuando aparecen los Obama.

El video repite afirmaciones falsas sobre la empresa de recuento de votos Dominion Voting Systems, que según su versión ayudó a robarle a Trump las elecciones de 2020.

Hasta primeras horas del viernes por la mañana, el video había recibido miles de "me gusta" en la red social del presidente, quien lo borró de su feed después del mediodía por el escándalo que generó dentro y fuera de Estados Unidos.

En un principio, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt había desestimado la reacción que produjo, calificándolo únicamente como un "meme en internet" y no como un "problema real" que afectara a los estadounidenses. Sin embargo, con el correr de las horas, la Casa Blanca, que en sus redes había publicado un video del boxeador Mike Tyson sobre las nuevas políticas de salud de la administración, ofreció una nueva versión de lo que ocurrió. Declararon que un miembro de su equipo había publicado el video erróneamente y que este ya había sido retirado.

Los Obama no han reaccionado públicamente ante el video.

Repudio por la burla racista de Donald Trump a los Obama

SIn embargo, otros funcionarios del Partido Demócrata alzaron la voz al enterarse. La oficina del gobernador de California, Gavin Newsom, un posible candidato presidencial demócrata para 2028 y uno de los críticos más prominentes de Trump, arremetió contra la publicación. "Comportamiento asqueroso por parte del presidente. Cada republicano debe denunciarlo. Ahora", publicó la cuenta de la oficina de prensa de Newsom en X.

Disgusting behavior by the President.



Every single Republican must denounce this. Now. https://t.co/X09h1mcj74 — Governor Newsom Press Office (@GovPressOffice) February 6, 2026

Ben Rhodes, ex alto asesor de seguridad nacional y estrecho confidente de Barack Obama, también condenó las imágenes. "Dejen que Trump y sus seguidores racistas se obsesionen con la idea de que los estadounidenses del futuro considerarán a los Obama como figuras queridas, mientras que a él lo verán como una mancha en nuestra historia", escribió también en X.

La cuenta de X "Republicanos en contra de Trump" también manifestó su rechazo al conocer el video, aludiendo a que el presidente había caído más bajo en su publicación, con la frase "no hay fondo".

Obama es el único presidente negro en la historia de Estados Unidos y respaldó a la rival de Trump, Kamala Harris, durante la campaña de las elecciones presidenciales de 2024.

"¿Por qué líderes republicanos como John Thune siguen apoyando a este individuo enfermo? Todos y cada uno de los republicanos deben denunciar inmediatamente la repugnante intolerancia de Donald Trump", escribió Hakeem Jeffries, líder de la minoría de la Cámara de Representantes este viernes por la mañana en su perfil de X. Jeffries -quien es negro- ya había sido objeto de burlas por parte de la administración Trump, el año pasado, el presidente publicó un clip hecho con IA que mostraba al legislador con un bigote falso y un sombrero de charro.