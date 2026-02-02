Trump denunciaría al presentador de los Grammy por las bromas que lo relacionan con Epstein

La 68ª edición de los premios Grammy, celebrada el 1 de febrero de 2026 en Los Ángeles, se convirtió en el escenario de un nuevo enfrentamiento legal y mediático entre el expresidente Donald Trump y el presentador Trevor Noah. El mandatario anunció su intención de demandar al cómico sudafricano tras un comentario que vinculaba a Trump con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Durante la gala, que marcó la sexta y última vez de Noah como anfitrión, el presentador felicitó a Billie Eilish por su premio a la Canción del Año y aprovechó para lanzar una pulla política. Noah bromeó sobre el interés de Trump por adquirir Groenlandia, señalando que su obsesión por el territorio danés "tiene sentido porque, desde que Epstein ya no está, necesita una nueva isla para pasar el rato con Bill Clinton".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JoseLuisRios_/status/2018387806377181422&partner=&hide_thread=false — Trevor Noah en los Grammy:

Canción del año: ese es un Grammy que todos los artistas desean casi tanto como Trump desea Groenlandia, lo cual tiene sentido porque la isla de Epstein ya no existe y él necesita una nueva para pasar el rato con Bill Clinton. pic.twitter.com/osA7Ka8njA — Jose Luis Rios (@JoseLuisRios_) February 2, 2026

Esta referencia alude a la red de prostitución de menores que Epstein operaba en su isla privada, un tema que ha vuelto a la palestra tras la reciente publicación de más de tres millones de documentos que contienen unas 4,500 menciones a Trump, quien fue amigo de Epstein durante 15 años.

Reacción en Truth Social: "Un perdedor total"

Trump no tardó en reaccionar a través de su plataforma Truth Social, calificando a los Grammy como "lo PEOR y prácticamente imposibles de ver". En una serie de publicaciones, el republicano negó rotundamente haber visitado la isla de Epstein y calificó las declaraciones de Noah como "falsas y difamatorias".

image

"Enviaré a mis abogados para demandar a este pobre, patético presentador sin talento", sentenció Trump, refiriéndose a Noah como un "perdedor total" que debe verificar sus datos. Además, el expresidente comparó a Noah con otros periodistas a los que ha demandado anteriormente, como George Stephanopoulos, y atacó a la cadena CBS, sugiriendo que el canal ha comenzado a alinearse con sus políticas tras acuerdos legales previos.

Un ambiente de hostilidad cultural

La amenaza de demanda se produce en un contexto de fuerte rechazo de la industria musical hacia las políticas de la administración Trump, particularmente las redadas migratorias del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Durante la ceremonia:

Artistas como Billie Eilish, Lady Gaga y los Bieber lucieron insignias con la consigna “Fuera ICE” .

lucieron insignias con la consigna . Bad Bunny , al aceptar su premio, proclamó: “ICE fuera... No somos salvajes, somos humanos y somos estadounidenses” .

, al aceptar su premio, proclamó: . Gloria Estefan expresó su preocupación tras bastidores, calificando de "inhumana" la detención de niños en centros migratorios.

Noah, quien anteriormente había mantenido un perfil más discreto en temas políticos durante los Grammy, decidió cerrar su ciclo al frente de los premios con una postura crítica, recordando incluso las demandas multimillonarias de Trump contra programas informativos como 60 Minutes. Con el traslado de la gala a Disney+ y ABC para futuras ediciones, Trump celebró que CBS ya no emita el evento, cerrando un capítulo más de su prolongada guerra contra los medios de entretenimiento.