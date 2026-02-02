lunes 2 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Decisión

Trump denunciaría al presentador de los Grammy por las bromas que lo relacionan con Epstein

Tras la desclasificación de lo que quedaba de los Archivos Epstein, en los que aparece mencionado miles de veces, el presidente de EEUU Donald Trump avanzaría legalmente contra el actor Trevor Noah.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La 68ª edición de los premios Grammy, celebrada el 1 de febrero de 2026 en Los Ángeles, se convirtió en el escenario de un nuevo enfrentamiento legal y mediático entre el expresidente Donald Trump y el presentador Trevor Noah. El mandatario anunció su intención de demandar al cómico sudafricano tras un comentario que vinculaba a Trump con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Lee además
callate, cerdita: la respuesta de donald trump a una periodista que le pregunto sobre jeffrey epstein
Video

"Cállate, cerdita": La respuesta de Donald Trump a una periodista que le preguntó sobre Jeffrey Epstein
caso jeffrey epstein: bill gates, complicado por nuevas fotos
Archivos

Caso Jeffrey Epstein: Bill Gates, complicado por nuevas fotos

La broma que desató la furia de Trump

Durante la gala, que marcó la sexta y última vez de Noah como anfitrión, el presentador felicitó a Billie Eilish por su premio a la Canción del Año y aprovechó para lanzar una pulla política. Noah bromeó sobre el interés de Trump por adquirir Groenlandia, señalando que su obsesión por el territorio danés "tiene sentido porque, desde que Epstein ya no está, necesita una nueva isla para pasar el rato con Bill Clinton".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JoseLuisRios_/status/2018387806377181422&partner=&hide_thread=false

Esta referencia alude a la red de prostitución de menores que Epstein operaba en su isla privada, un tema que ha vuelto a la palestra tras la reciente publicación de más de tres millones de documentos que contienen unas 4,500 menciones a Trump, quien fue amigo de Epstein durante 15 años.

Reacción en Truth Social: "Un perdedor total"

Trump no tardó en reaccionar a través de su plataforma Truth Social, calificando a los Grammy como "lo PEOR y prácticamente imposibles de ver". En una serie de publicaciones, el republicano negó rotundamente haber visitado la isla de Epstein y calificó las declaraciones de Noah como "falsas y difamatorias".

image

"Enviaré a mis abogados para demandar a este pobre, patético presentador sin talento", sentenció Trump, refiriéndose a Noah como un "perdedor total" que debe verificar sus datos. Además, el expresidente comparó a Noah con otros periodistas a los que ha demandado anteriormente, como George Stephanopoulos, y atacó a la cadena CBS, sugiriendo que el canal ha comenzado a alinearse con sus políticas tras acuerdos legales previos.

Un ambiente de hostilidad cultural

La amenaza de demanda se produce en un contexto de fuerte rechazo de la industria musical hacia las políticas de la administración Trump, particularmente las redadas migratorias del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Durante la ceremonia:

  • Artistas como Billie Eilish, Lady Gaga y los Bieber lucieron insignias con la consigna “Fuera ICE”.
  • Bad Bunny, al aceptar su premio, proclamó: “ICE fuera... No somos salvajes, somos humanos y somos estadounidenses”.
  • Gloria Estefan expresó su preocupación tras bastidores, calificando de "inhumana" la detención de niños en centros migratorios.

Noah, quien anteriormente había mantenido un perfil más discreto en temas políticos durante los Grammy, decidió cerrar su ciclo al frente de los premios con una postura crítica, recordando incluso las demandas multimillonarias de Trump contra programas informativos como 60 Minutes. Con el traslado de la gala a Disney+ y ABC para futuras ediciones, Trump celebró que CBS ya no emita el evento, cerrando un capítulo más de su prolongada guerra contra los medios de entretenimiento.

Temas
Seguí leyendo

Venezuela liberó a un argentino que estaba preso en el Helicoide

León XIV pidió que Estados Unidos y Cuba mantengan "un diálogo sincero y eficaz"

El sentido adiós de Macaulay Culkin a Catherine O'Hara: "Mamá, pensé que teníamos más tiempo"

La salud de Michael Schumacher: un excompañero dio una impactante afirmación

Una pareja de Estados Unidos demandó a una clínica de fertilidad por implantar un embrión equivocado

Particular ritual: velaron en la cancha a un futbolista, y le hicieron hacer un gol

Australia está peor que San Juan: a cuánto llegó la temperatura

Alerta en Italia: la tierra se sigue moviendo en Sicilia y una ciudad se hunde en el vacío

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
venezuela libero a un argentino que estaba preso en el helicoide
Presión

Venezuela liberó a un argentino que estaba preso en el Helicoide

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

La triste historia detrás del macabro hallazgo del joven fallecido en Santa Lucía
Datos reveladores

La triste historia detrás del macabro hallazgo del joven fallecido en Santa Lucía

Un joven cayó por un intento de robo, quedó preso en una comisaría de Rivadavia y ahora está en coma
Denuncian presuntos apremios

Un joven cayó por un intento de robo, quedó preso en una comisaría de Rivadavia y ahora está en coma

El escenario donde murió Claudia Patricia Ventrice, quien fue embestida por un camión.
Historias

La tragedia después de la tragedia: tres familias que perdieron más que un ser querido en siniestros viales en San Juan

Hallaron en una casa de Santa Lucía el cuerpo de un joven en avanzado estado de descomposición
Triste noticia

Hallaron en una casa de Santa Lucía el cuerpo de un joven en avanzado estado de descomposición

Prefieren venir a San Juan: la facultad de la UNSJ que sigue atrayendo a gran cantidad de jóvenes por fuera de la provincia
Educación

"Prefieren venir a San Juan": la facultad de la UNSJ que sigue atrayendo a gran cantidad de jóvenes por fuera de la provincia

Te Puede Interesar

Tras encarnar una fuga de película en Rawson, le llegó la hora a un sujeto de largo historial criminal
A la cárcel

Tras encarnar una fuga de película en Rawson, le llegó la hora a un sujeto de largo historial criminal

Por Redacción Tiempo de San Juan
La joven que protagonizó un vuelco en El Encón permanece grave y continúan los pedidos de cadenas de oración
Preocupación

La joven que protagonizó un vuelco en El Encón permanece grave y continúan los pedidos de cadenas de oración

Tras despejar derrumbes en la zona de túneles, habilitaron la ruta que une Jáchal con Ischigualasto
Comunicado

Tras despejar derrumbes en la zona de túneles, habilitaron la ruta que une Jáchal con Ischigualasto

Una mechera va directo al Penal de Chimbas por robar maquillaje y aros
Antes presa que sencilla

Una mechera va directo al Penal de Chimbas por robar maquillaje y aros

Dos integrantes de la afamada banda de los roba ruedas, derecho a la cárcel
Condenados

Dos integrantes de la afamada banda de los roba ruedas, derecho a la cárcel