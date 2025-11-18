"Cállate, cerdita": La respuesta de Donald Trump a una periodista que le preguntó sobre Jeffrey Epstein

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desató una fuerte ola de críticas en el gremio periodístico luego de que se hiciera viral un video donde insulta y exige silencio a una corresponsal de prensa a bordo del Air Force One. La periodista, Catherine Lucey, corresponsal de la agencia Bloomberg en la Casa Blanca, fue atacada verbalmente por preguntar sobre el caso del pederasta Jeffrey Epstein.

Fuerte vinculación Escándalo en EEUU: Donald Trump "pasó horas" con una de las víctimas de Jeffrey Epstein, según un correo

El incidente, que ocurrió el viernes pasado pero se difundió ampliamente este martes, tuvo lugar cuando Trump hablaba con un grupo de periodistas en el avión presidencial. Lucey le preguntó al mandatario sobre la desclasificación de los documentos del caso Epstein.

Según los reportes, la corresponsal cuestionó a Trump sobre sus evasivas respecto al caso, preguntándole por qué no actuaba si los documentos no contenían “nada incriminatorio” contra él. También le había preguntado específicamente sobre la mención de su nombre en distintos correos electrónicos de Epstein.

La respuesta de Donald Trump fue señalarla con el dedo y exigir: “Cállate. Cállate, cerdita” (“Quiet, Piggy”). El mandatario siguió hablando como si el exabrupto no hubiera ocurrido.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/salocinuy/status/1990814572534546535&partner=&hide_thread=false “Callate cerdita” le responde Trump a una periodista que le pregunta por los archivos de Epstein y nada va a pasar ¿por qué? Porque estamos en la era Trump, en la era que insultar y atacar es moneda corriente.



pic.twitter.com/wktMkAx7Ko — Nicolás de León (@salocinuy) November 18, 2025

La viralización del video ocurrió precisamente este martes, un día crucial en el caso Epstein, ya que el Congreso de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que exige la divulgación de los archivos relacionados con el pederasta.

El ataque de Trump, quien ha sido señalado de ser un antiguo amigo de Epstein, se produce en medio de la controversia generada por estos documentos, cuyo contenido podría complicar a múltiples figuras de la política, la economía y el espectáculo.

La actitud de Trump provocó el repudio inmediato de varios periodistas.

Jake Tapper , presentador estrella de CNN, calificó la actitud del presidente de “repugnante y completamente inaceptable” en la red social X.

, presentador estrella de CNN, calificó la actitud del presidente de en la red social X. Gretchen Carlson, expresentadora de Fox News, también tachó el comentario de “repugnante y degradante“.

Por su parte, la agencia de noticias Bloomberg emitió un comunicado defendiendo la labor de su corresponsal. La agencia afirmó que sus periodistas en la Casa Blanca “prestan un servicio público esencial, formulando preguntas sin temor ni favoritismos“, y que permanecen centrados en informar sobre asuntos de interés público de manera justa y precisa.

Cabe destacar que los insultos y ataques de Donald Trump contra periodistas por no gustarle las preguntas son un patrón habitual en sus ruedas de prensa, donde suele acusarlos de difundir “fake news”.

De hecho, este mismo martes, Trump protagonizó otro altercado relacionado con Epstein. Durante una rueda de prensa en el Despacho Oval, llamó “pésima reportera” a Mary Bruce, de ABC News, por preguntarle por qué no había ordenado al Departamento de Justicia publicar los papeles de Epstein y esperó a que lo aprobara el Congreso. Además de insultarla, Trump amenazó con retirar la licencia de operación a la cadena ABC.