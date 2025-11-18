Diputados norteamericanos forzaron al publicación de los "Archivos Epstein"

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este martes casi por unanimidad la ley para forzar al Departamento de Justicia a que publique los documentos del pederasta multimillonario Jeffrey Epstein.

La Cámara votó 427-1 para aprobar la medida, con el representante republicano Clay Higgins, de Louisiana, como el único miembro que votó en contra, reportó la cadena CNN.

La iniciativa ahora pasa a revisión del Senado, donde los líderes republicanos deben decidir rápidamente si la enviarán al despacho de Trump para su ratificación.

El mandatario ha dicho que firmará el proyecto si el Congreso lo aprueba, después de meses de calificar el tema como un “engaño demócrata”.