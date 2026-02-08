domingo 8 de febrero 2026

Internacionales

Venezuela: recuperó la libertad un dirigente opositor que llevaba ocho meses preso

Se trata de Juan Pablo Guanipa y fue excarcelado en un contexto de fuerte presión internacional y promesas de amnistía por parte del gobierno de Nicolás Maduro.

Por Agencia NA
image

El régimen venezolano hizo efectiva este domingo la excarcelación del líder opositor Juan Pablo Guanipa, tras permanecer más de ocho meses privado de su libertad. La noticia fue difundida por su hijo, Ramón Guanipa, a través de la red social X, donde expresó el alivio de la familia tras un largo período de separación.

"Anuncio que mi papá fue excarcelado hace minutos. Luego de más de ocho meses de injusta prisión y más de un año y medio separados, toda nuestra familia podrá abrazarse de nuevo pronto". El joven destacó el impacto emocional del reencuentro, pero mantuvo un tono de reclamo institucional hacia las autoridades de Caracas.

Guanipa, una de las figuras más visibles de la oposición, había sido detenido en mayo de 2025 tras un período de clandestinidad, en el marco de una escalada represiva que siguió a los eventos políticos de julio de ese año.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, su detención fue denunciada internacionalmente como arbitraria y motivada por fines políticos. Al momento de recuperar su libertad, su familia reafirmó el compromiso con la causa de los derechos humanos en Venezuela: "Todavía hay cientos de venezolanos injustamente encarcelados. Exigimos la liberación inmediata, plena e incondicional de TODOS los presos políticos", sentenció su hijo en el comunicado oficial.__IP__

Esta medida se da en un escenario de extrema sensibilidad, donde el oficialismo comenzó a mostrar señales de apertura en las detenciones ante la presión de la comunidad internacional y del gobierno de los Estados Unidos.

La salida de Guanipa de los centros de reclusión es vista por analistas como un gesto clave en las negociaciones para una posible amnistía general, aunque la oposición advierte que aún queda un largo camino para normalizar la situación institucional y garantizar la seguridad de todos los dirigentes que se encuentran tras las rejas por su disidencia política.

