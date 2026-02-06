La Justicia de Brasil ordenó liberar a la abogada argentina, presa por racista

La Justicia brasileña ordenó la liberación de Agostina Páez, la abogada argentina de 29 años que fue imputada por realizar gestos racistas.
El abogado de Agostina Páez confirmó que la justicia de Brasil ordenó la liberación de la abogada argentina detenida por realizar gestos racistas.
Así lo confirmó el defensor Sebastián Robles en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas. La joven de 29 años había sido trasladada a una comisaría en la ciudad de Río de Janeiro.
Noticia en desarrollo...