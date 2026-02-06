viernes 6 de febrero 2026

Atentado

Tragedia en Pakistán: una explosión en una mezquita provocó 31 muertos

Además, hay alrededor de 170 heridos. Según testigos, un terrorista suicida se inmoló tras recibir el alto en la entrada del lugar

Por Redacción Tiempo de San Juan
Islamabad (Pakistán) ya había sufrido una explosión similar. Foto: Agencia NA (Ilustrativa/Xinhu

Al menos 31 personas murieron y unas 170 resultaron heridas tras producirse una explosión que arrasó este viernes con una mezquita mientras los fieles se encontraban orando en la ciudad de Islamabad, capital de Pakistán, información policías y funcionarios gubernamentales.

Según un informe de Xinhua al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el vicecomisionado de Islamabad, Irfan Nawaz Memon, confirmó el número de víctimas y declaró que la deflagración se produjo en una mezquita chií de la zona del condado Shehzad de Islamabad, obligando a imponer un estado de emergencia en todos los hospitales principales de la zona por parte de las autoridades.

Además, precisó que los heridos estaban siendo tratados en varios hospitales de Islamabad y de la ciudad adyacente de Rawalpindi, a la vez que agregó que la cifra de muertos puede seguir aumentando, dado que varias de las personas heridas están en condición crítica.

Tras la explosión, las fuerzas de seguridad, policías y equipos de rescate acordonaron la zona y lanzaron una operación de búsqueda, con agentes del orden investigando la naturaleza del suceso.

Según testigos, un terrorista suicida se inmoló tras recibir el alto en la entrada de la mezquita, causando muertes, además de daños en el centro religioso y otros edificios cercanos.

Las medidas de seguridad siguen siendo intensas en toda la capital después del incidente y ningún individuo ni grupo reivindicó de inmediato el atentado, pero milicias como los talibanes paquistaníes y el Estado Islámico suelen estar involucradas en ataques contra civiles y fuerzas de seguridad en el país.__IP__

Tras condenar la explosión, el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, expresó un profundo pesar y dolor por la pérdida de vidas inocentes en la deflagración y trasladó su solidaridad a las familias afligidas.

FUENTE: AgenciaNA

