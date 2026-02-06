viernes 6 de febrero 2026

Desastre natural

Alerta en España por la "borrasca" Leonardo: más de cuatro mil evacuados en Andalucía

El temporal provocó graves inundaciones, derrumbes y deslizamientos de tierra en el sur. Hubo desalojos nocturnos y la alerta meteorológica sigue vigente

Por Redacción Tiempo de San Juan
Calles inundadas y riesgo en Andalucía. Foto/ captura de pantalla

Calles inundadas y riesgo en Andalucía. Foto/ captura de pantalla

La borrasca Leonardo mantiene en vilo al sur de España y genera una fuerte preocupación por la magnitud de los daños y la continuidad del fenómeno. Según se informó en Arriba Argentinos, Andalucía es la zona más afectada, con lluvias extremas, vientos intensos y miles de evacuados.

“Esta borrasca Leonardo está pasando por el sur de España con muchísima agua, muchísimas precipitaciones, tormentas muy intensas que se suman a distintos vientos también, de hasta 70 kilómetros por hora”, detallaron en el programa.

La situación se volvió crítica por la cantidad de agua caída en poco tiempo: “600 litros por metro cuadrado en apenas 36 horas”, señalaron.

Las consecuencias del temporal obligaron a desalojos nocturnos en Cádiz y a la evacuación de unas 4.000 personas, mientras se registraron graves inundaciones, deslizamientos de tierra y derrumbes. “La alerta sigue vigente y la gente está desesperada por sacar el agua de sus casas”, advirtieron.

Situación crítica en Andalucía

Florencia Natali, vecina de la zona, habló en Arriba Argentinos donde detalló cómo es la situación que atraviesa la zona.

“El agua entró hasta dentro de las paredes, hay agua saliendo desde los enchufes, las lámparas, es una cosa horrorosa”, relató.

Si bien en las últimas horas hubo un leve respiro, aclaró que la amenaza continúa: “Hoy nos dio un poco de tregua, pero esta mañana ha llovido mucho, hemos tenido granizo. Con la nueva borrasca que entra el domingo hay avisos de granizo, aunque el viento sigue siendo tremendo”, relató.

La fuerza del viento provocó importantes daños materiales. “Yo tengo un cristal de la ventana roto por justamente el viento”, contó Florencia y agregó: “Ahora ha salido un poquito el sol, estamos viendo el cielo celeste después de casi dos semanas de no ver nada más que agua y mucho viento, pero al vivir enfrente de la playa el mar está bastante revoltoso".

Las autoridades mantienen activos los protocolos de emergencia y las alertas llegan a la población principalmente a través de redes sociales. “Antes nos llegó un mensaje de emergencia diciendo que estamos en alerta roja o alerta naranja, depende la zona, que llamemos al 112 y que se eviten los desplazamientos innecesarios”, indicó la damnificada.

El impacto del temporal también afectó la vida cotidiana: hay 83 rutas cortadas, se suspendieron las clases y el transporte público. “No hay escuelas, no hay autobuses. Las universidades supuestamente retomaban, pero anoche avisaron que hoy también estaba todo cerrado”, explicó.

FUENTE: ElTreceTV

