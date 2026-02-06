viernes 6 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Decisión

Venezuela liberaría a todos los presos políticos a mediados de febrero

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, señaló que "a más tardar el viernes" 13 de febrero liberarán a todos los detenidos por causas políticas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Jorge Rodríguez.

Jorge Rodríguez.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, visitó a los familiares de presos políticos que desde hace casi un mes mantienen una vigilia en las afueras de Zona 7, en Boleíta (Miranda) y les informó que los detenidos serán excarcelados “entre el martes 10 y el viernes 13” de febrero.

Lee además
trump publico, y despues borro, un video en el que muestra a los obama como simios
Redes sociales

Trump publicó, y después borró, un video en el que muestra a los Obama como simios
Claudia Sheinbaum, presidenta de México
Bloqueo

México juega al filo con Estados Unidos y prepara ayuda humanitaria a Cuba

Al ser recibido con abrazos por parte de familiares de detenidos, Rodríguez les recordó que el próximo martes la Asamblea Nacional debatirá en segunda lectura el proyecto de ley de amnistía que había tenido una primera votación ayer jueves.

En ese contexto les dijo: “el próximo martes o a más tardar el viernes están todos en libertad”, según un video que difundió Rodríguez en la red X.

Por otra parte, Rodríguez instó este viernes a escuchar a los familiares de los presos políticos durante las consultas públicas del proyecto de ley de amnistía, aprobado el jueves en primera discusión.

“Vayan a las calles a discutir la ley de amnistía y escuchen a las víctimas, a las madres y familiares de los privados de libertad. Tráiganos todas sus ideas; todas son buenas y serán consideradas para el segundo debate”, declaró, citado por el periódico El Nacional.

En un acto transmitido por Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez reiteró su llamado a “pedir perdón y rectificar”, pero también a “perdonar”.

Añadió que la ley, propuesta hace una semana por su hermana, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, no solo plantea liberaciones, sino también “la reparación de las víctimas” de las protestas antigubernamentales, por lo que solicitó incluir este punto en la normativa.

Seguí leyendo

La Justicia de Brasil ordenó liberar a la abogada argentina, presa por racista

Detuvieron a la abogada argentina acusada por injuria racial en Brasil

Murió un argentino de 27 años que combatía como voluntario en Ucrania

Alerta en España por la "borrasca" Leonardo: más de cuatro mil evacuados en Andalucía

Tragedia en Pakistán: una explosión en una mezquita provocó 31 muertos

Una ruta aérea usada por los sanjuaninos, la más peligrosa del mundo

Una banda quiso cometer un nuevo "robo del siglo" y le salió mal: 11 miembros terminaron detenidos

Cuba está dispuesta al diálogo con EEUU, pero "sin presiones"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
la justicia de brasil ordeno liberar a la abogada argentina, presa por racista
Decisión

La Justicia de Brasil ordenó liberar a la abogada argentina, presa por racista

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Tras una madrugada con lluvias, mirá cómo estará el tiempo el viernes en San Juan
El clima

Tras una madrugada con lluvias, mirá cómo estará el tiempo el viernes en San Juan

Sonrisa socarrona y gestos de indignación: las extrañas expresiones del acusado de apuñalar 30 veces a su ex
Intento de femicidio

Sonrisa socarrona y gestos de indignación: las extrañas expresiones del acusado de apuñalar 30 veces a su ex

Según testigos, la señora apareció de manera repentina por delante de este auto VW que estaba estacionado. Un auto si pudo esquivarla, pero la moto (de la foto) la embistió.
Detalles

Tragedia vial en Rawson: una mujer intentó cruzar por el medio de la cuadra, un auto la esquivó, pero una moto la embistió

Un suplantador de identidad y reconocido ladrón de la provincia, otra vez a la cárcel
Condenado por hurto

Un suplantador de identidad y reconocido ladrón de la provincia, otra vez a la cárcel

Una de las intervenciones acordadas es la construcción de la rotonda ubicada en la intersección de calle Gorriti y Ruta Nacional 20, una zona en la que se registran gran cantidad de accidentes.
Novedad

Se vienen las rotondas: Orrego firmó convenios con Nación para mejorar la seguridad vial en rutas nacionales

Te Puede Interesar

Pese a la caída del consumo, se sostiene la demanda de locales en el centro: los motivos
Mercado

Pese a la caída del consumo, se sostiene la demanda de locales en el centro: los motivos

Por Redacción Tiempo de San Juan
Condenan con cárcel a la banda que dejó cuadripléjico al empresario de Rawson video
Tribunales

Condenan con cárcel a la banda que dejó cuadripléjico al empresario de Rawson

Dolor en la UNSJ por el fallecimiento de una alumna de Filosofía
Tristeza

Dolor en la UNSJ por el fallecimiento de una alumna de Filosofía

Un impactante video muestra cómo quedó una de las casas inundadas a una semana de las crecientes en Zonda
Inhabitable

Un impactante video muestra cómo quedó una de las casas inundadas a una semana de las crecientes en Zonda

El robo ocurrió en este conocido local gastronómico.
Escruche de madrugada

Golpe delictivo contra una conocida casa de comidas de avenida Libertador