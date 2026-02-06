viernes 6 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Complicado escenario

Detuvieron a la abogada argentina acusada por injuria racial en Brasil

Se trata de Agostina Páez, la santiagueña de 29 años que era monitoreada con una tobillera electrónica.

Por Agencia NA
La abogada Agostina Páez.

La abogada Agostina Páez.

Agostina Páez, la abogada argentina de 29 años acusada de realizar gestos racistas en Brasil, quedó detenida en una comisaría de Río de Janeiro.

Lee además
la justicia de brasil ordeno liberar a la abogada argentina, presa por racista
Decisión

La Justicia de Brasil ordenó liberar a la abogada argentina, presa por racista
Cristian Airala, el argentino fallecido.
Deceso

Murió un argentino de 27 años que combatía como voluntario en Ucrania

La mujer, de 29 años, a quien le retuvieron el pasaporte y le colocaron una tobillera electrónica, ya había sido notificada de su situación judicial, que la tiene como imputada por los gestos que le hizo a un grupo de brasileños en un bar de Ipanema el 14 de enero.

La Justicia del país vecino había avalado el pedido del Ministerio Público Fiscal para que se dictamine la prisión preventiva por posible riesgo de fuga e intimidación a testigos, y podría ser trasladada en las próximas horas al Complejo Penitenciario de Bangu.

La joven, que tiene prohibido salir de Brasil, se encuentra imputada por injuria racial, un delito que contempla una pena de dos a cinco años de prisión.

A través de un video, difundido este jueves, Páez consideró que “se están vulnerando” todos sus derechos, habida cuenta que en todo momento mostró su predisposición ante las autoridades brasileñas, pero al mismo tiempo advirtió que está “muerta de miedo”.

“Necesito ayuda. Tengo miedo de verme perjudicada haciendo este video, que se me vulneren todavía más mis derechos, sobre los hechos no puedo hablar, solo decir que hay un contexto que está en la causa y que no son tenidos en cuenta sólo para perjudicarme. Espero que todo se aclare“, añadió.__IP__

Si bien la abogada no lo dijo explícitamente su reacción se habría producido en respuesta a una serie de burlas obscenas por parte de un grupo de hombres que estaban en el bar.

FUENTE: AgenciaNA

Temas
Seguí leyendo

Alerta en España por la "borrasca" Leonardo: más de cuatro mil evacuados en Andalucía

Tragedia en Pakistán: una explosión en una mezquita provocó 31 muertos

Una ruta aérea usada por los sanjuaninos, la más peligrosa del mundo

Una banda quiso cometer un nuevo "robo del siglo" y le salió mal: 11 miembros terminaron detenidos

Cuba está dispuesta al diálogo con EEUU, pero "sin presiones"

Tras figurar en los Epstein files, Bill y Hillary Clinton testificarán ante el Congreso de Estados Unidos

The Washington Post echó por videollamada a 300 trabajadores: ¿qué dijo el director del diario?

"Siempre es primavera": Putin y Xi Jinping ratificaron la alianza entre Rusia y China

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La Policía incautó elementos de excavación con lo que se pretendía hacer un nuevo robo del siglo.
Entre rejas

Una banda quiso cometer un nuevo "robo del siglo" y le salió mal: 11 miembros terminaron detenidos

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El asalto ocurrió en un hotel situado en el lateral de ruta nacional 40.
Caído en desgracia

Fueron por una noche de pasión y los asaltaron en la puerta de un hotel alojamiento en Chimbas

Tras una madrugada con lluvias, mirá cómo estará el tiempo el viernes en San Juan
El clima

Tras una madrugada con lluvias, mirá cómo estará el tiempo el viernes en San Juan

Sonrisa socarrona y gestos de indignación: las extrañas expresiones del acusado de apuñalar 30 veces a su ex
Intento de femicidio

Sonrisa socarrona y gestos de indignación: las extrañas expresiones del acusado de apuñalar 30 veces a su ex

Según testigos, la señora apareció de manera repentina por delante de este auto VW que estaba estacionado. Un auto si pudo esquivarla, pero la moto (de la foto) la embistió.
Detalles

Tragedia vial en Rawson: la mujer intentó cruzar por el medio de la cuadra, un auto la esquivó, pero una moto la embistió

Imagen ilustrativa. 
¿La misma banda?

Otro ataque boquetero en Rawson: desvalijaron una casa completa

Te Puede Interesar

¿Ladrón o acróbata del circo? El insólito robo de un joven en un almacén de Pocito
Video

¿Ladrón o acróbata del circo? El insólito robo de un joven en un almacén de Pocito

Por Redacción Tiempo de San Juan
Para Adorni, el acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos beneficiará a San Juan y otras provincias mineras video
Conferencia de prensa

Para Adorni, el acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos beneficiará a San Juan y otras provincias mineras

Multa récord para Branka Motors: casi $2.900 millones por presunta estafa en la venta de motos
¡Nunca visto!

Multa récord para Branka Motors: casi $2.900 millones por presunta estafa en la venta de motos

Comenzó la primera paritaria del 2026, con el foco en el inicio de clases en San Juan
En el Centro Cívico

Comenzó la primera paritaria del 2026, con el foco en el inicio de clases en San Juan

Ratificaron la condena a prisión del exfuncionario de Angaco que usó recursos de la comuna para una obra suya
Nuevo revés judicial

Ratificaron la condena a prisión del exfuncionario de Angaco que usó recursos de la comuna para una obra suya