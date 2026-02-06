México juega al filo con Estados Unidos y prepara ayuda humanitaria a Cuba

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció hoy viernes que su gobierno organiza el envío de ayuda humanitaria a Cuba, en un esfuerzo por apoyar al país caribeño ante la crisis que enfrenta debido al embargo de Estados Unidos.

Sheinbaum detalló en su conferencia de prensa diaria, en esta ocasión desde el estado de Michoacán, en la región occidental del país, que tras establecer contacto con la Embajada de Cuba en México, se acordó enviar alimentos e insumos prioritarios, apoyo que se mandará este mismo fin de semana o a más tardar el próximo lunes 9 de febrero.

Sheinbaum expuso que su administración continúa también con los diálogos diplomáticos para evitar posibles sanciones económicas por parte de Estados Unidos, país que mantiene restricciones a las naciones que suministran petróleo o productos derivados a Cuba, una situación que se suma al embargo económico que ha profundizado la crisis en la isla caribeña.

“Poder reenviar petróleo a Cuba. Obviamente, no queremos que haya sanciones para México, pero estamos en ese proceso de diálogo”, enfatizó la presidenta.

Subrayó que el objetivo principal de estas acciones es brindar apoyo solidario al pueblo cubano, en un momento crítico y mientras se buscan alternativas para minimizar el impacto de las restricciones internacionales.

El Gobierno mexicano ha difundido en repetidas ocasiones que sus decisiones de ayudar a países que lo necesitan son soberanas, además de reafirmar su compromiso con la cooperación internacional y la solidaridad entre naciones.