viernes 30 de enero 2026

Cancillería recomendó a los argentinos "no viajar a Cuba"

La advertencia de la casa diplomática argentina tiene que ver con la máxima tensión entre Estados unidos y Cuba, que podría derivar en una incursión armada norteamericana.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El Gobierno argentino recomendó este viernes a los ciudadanos no viajar a Cuba ante el “deterioro de las condiciones de vida” en ese país.

“Ante el deterioro de las condiciones de vida en Cuba, se recomienda a los ciudadanos argentinos evitar o posponer viajes turísticos a la isla. Se sugiere a quienes residan actualmente en ese país mantenerse atentos a la evolución de la situación”, indicó la Cancillería, que conduce Pablo Quirno.

image

El Ministerio de Relaciones Exteriores consignó que “se registran faltantes de combustible, incluso en zonas turísticas, interrupciones prolongadas del suministro eléctrico, afectaciones en el acceso al agua corriente y escasez de alimentos y medicamentos”.

La recomendación del Gobierno argentino llega en momentos en que se especula con una posible intervención de Estados Unidos en ese país, después de la incursión militar en Venezuela de principios de enero que derrocó al presidente bolivariano Nicolás Maduro.

Por su parte, el Grupo de Puebla, que reúne a ex presidentes y distintos sectores del progresismo de la región, denunció que el presidente estadounidense, Donald Trump, “impone un bloqueo total al suministro de combustible a Cuba”.

“Esto es coerción, castigo colectivo y violación del derecho internacional. Desde el Grupo de Puebla rechazamos esta medida y defendemos la soberanía, el multilateralismo y el respeto entre Estados”, expresó.

