Cancillería recomendó a los argentinos "no viajar a Cuba"

El Gobierno argentino recomendó este viernes a los ciudadanos no viajar a Cuba ante el “deterioro de las condiciones de vida” en ese país.

“Ante el deterioro de las condiciones de vida en Cuba, se recomienda a los ciudadanos argentinos evitar o posponer viajes turísticos a la isla. Se sugiere a quienes residan actualmente en ese país mantenerse atentos a la evolución de la situación”, indicó la Cancillería, que conduce Pablo Quirno .

El Ministerio de Relaciones Exteriores consignó que “se registran faltantes de combustible, incluso en zonas turísticas, interrupciones prolongadas del suministro eléctrico, afectaciones en el acceso al agua corriente y escasez de alimentos y medicamentos”.

La recomendación del Gobierno argentino llega en momentos en que se especula con una posible intervención de Estados Unidos en ese país, después de la incursión militar en Venezuela de principios de enero que derrocó al presidente bolivariano Nicolás Maduro.

Denuncias

Por su parte, el Grupo de Puebla, que reúne a ex presidentes y distintos sectores del progresismo de la región, denunció que el presidente estadounidense, Donald Trump, “impone un bloqueo total al suministro de combustible a Cuba”.

“Esto es coerción, castigo colectivo y violación del derecho internacional. Desde el Grupo de Puebla rechazamos esta medida y defendemos la soberanía, el multilateralismo y el respeto entre Estados”, expresó.