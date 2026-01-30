viernes 30 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Dicusión

Tiempo Debate: la Ley de Glaciares, bajo la lupa de dos especialistas sanjuaninos

En plena discusión por la reforma de la Ley de Glaciares, Tiempo de San Juan reunió a dos especialistas para analizar los cambios propuestos y su impacto en una provincia clave para la minería argentina, que concentra más de 36 proyectos en desarrollo y algunos de los principales emprendimientos de cobre del país.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2026-01-30 at 1.55.59 PM

De cara al tratamiento de una multiplicidad de temas durante las sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación, que se desarrollarán entre el 2 y el 27 de febrero, la posible reforma de la Ley de Glaciares aparece como uno de los debates más sensibles para San Juan. En ese contexto, Tiempo de San Juan organizó un debate para poner en común los puntos más polémicos de la iniciativa y analizar su impacto en la provincia.

Lee además
Manuel Adorni, exvocero de Presidencia.
Novedad

Manuel Adorni fue designado como miembro del Directorio de YPF
milei nombro a adorni como director de ypf
Cargo

Milei nombró a Adorni como director de YPF

La discusión cobra especial relevancia si se tiene en cuenta que San Juan lidera la actividad minera en Argentina, con una extensa cartera de proyectos en distintas etapas de avance. Hacia comienzos de 2026, la provincia cuenta con más de 36 proyectos en fase de exploración avanzada y desarrollo, y concentra gran parte de los principales emprendimientos cupríferos del país, entre los que se destacan Josemaría, Los Azules, El Pachón, Altar y Filo del Sol. Este escenario ubica a la provincia en el centro del debate entre desarrollo productivo y protección ambiental.

La propuesta de modificación de la ley impulsa cambios centrales en el esquema actual de protección. Entre ellos, se destaca la posibilidad de autorizar actividades mineras e hidrocarburíferas en zonas periglaciares, hasta ahora alcanzadas por restricciones, mediante evaluaciones de impacto ambiental a cargo de las provincias. A su vez, plantea otorgar mayor poder a las autoridades provinciales, transfiriendo la definición de qué glaciares deben ser protegidos, una función que hoy recae en el IANIGLA. Mientras sus defensores aseguran que el objetivo es brindar seguridad jurídica y potenciar el desarrollo, los sectores críticos advierten sobre posibles daños irreversibles al sistema hídrico.

Para analizar estos ejes, participaron del debate Silvio Pastore, coordinador del Gabinete de Estudios de Geocriología, Glaciología, Nivología y Cambio Climático de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de San Juan, responsable de los estudios de glaciares en la provincia e integrante del Grupo Sarmiento; y Raúl Orduña, abogado y referente de la Asamblea Agüita Pura para San Juan.

Durante el intercambio, Pastore expuso una mirada técnica y científica, centrada en la necesidad de precisar criterios de protección, discutir el rol del ambiente periglaciar y actualizar los inventarios de glaciares, remarcando además que San Juan cuenta con capacidad institucional y experiencia para asumir mayores responsabilidades como autoridad de aplicación.

Por su parte, Orduña defendió la plena vigencia de la ley actual y cuestionó cualquier intento de reforma que, a su entender, implique una flexibilización de los controles ambientales. Desde una perspectiva jurídica y ambiental, alertó sobre los riesgos que podría generar la habilitación de actividades extractivas en zonas sensibles para el abastecimiento de agua.

Video del debate

Embed - Debate Ley de Glaciares: dos especialistas debatieron sobre la ley clave para San Juan

Temas
Seguí leyendo

Cancillería recomendó a los argentinos "no viajar a Cuba"

Estafa $Libra: revelaron el acuerdo "confiedencial" firmado entre Milei y Hayden Davis

Ex titular de la SIDE pidió "cuidar más al presidente"

Guardiola soprendió con un fuerte pronunciamiento a favor de Palestina

Rutas nacionales en San Juan, al límite: la tormenta expuso la motosierra en el mantenimiento vial

Escuelas técnicas en alerta: qué medidas busca San Juan ante la quita de fondos nacionales

La trama política detrás del presupuesto de Chimbas: un veto que seguiría firme y gestiones decisivas

Fuerte reacción de una descendiente de Rosas contra Milei, que quiere mover el sable corvo que San Martín le legó al "Restaurador"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
guardiola soprendio con un fuerte pronunciamiento a favor de palestina
Postura

Guardiola soprendió con un fuerte pronunciamiento a favor de Palestina

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El camping municipal de 25 de Mayo cuenta con una pileta olímpica habilitada al público en general y rodeada de parrilleros.
Tiempo de Verano en SJ

Conocé una de las únicas piletas olímpicas abiertas al público general en San Juan y rodeada de parrilleros

En medio de una nube de tierra, Leo Rodríguez le dio una alegría a Chimbas: Contte sigue primero en la general
Vuelta a San Juan

En medio de una nube de tierra, Leo Rodríguez le dio una alegría a Chimbas: Contte sigue primero en la general

Una mujer que vive en San Juan regresaba tras sus vacaciones y sufrió el robo de su equipaje en una terminal de Neuquén.
Pésimo momento

Viajaba para volver a San Juan tras sus vacaciones y le robaron todo su equipaje en el colectivo

Video: así llegaba el ventarrón a la Vuelta a San Juan
En Santa Lucía

Video: así llegaba el ventarrón a la Vuelta a San Juan

El momento que los ladrones se roban la camioneta de la familia sanjuanina en La Serena, Chile.
Increíble

Otra vez víctimas en Chile: a una familia sanjuanina le robaron la camioneta en La Serena a un día de regresar

Te Puede Interesar

Pablo Aráoz murió en un tramo del canal Benavidez, en Capital.
Caso Aráoz

Denunciaron que amenazaron de muerte a los amiguitos del niño ahogado en el Benavidez

Por Redacción Tiempo de San Juan
Siempre que llovió, granizó: después del viento sur, llegó el temporal a departamentos alejados
Este viernes

Siempre que llovió, granizó: después del viento sur, llegó el temporal a departamentos alejados

Imagen ilustrativa
Golpe delictivo

Millonario robo contra una distribuidora de Rawson

El video: con reposera y hielerita, los sanjuaninos le hicieron frente al calor al costado de la ruta
Vuelta y tradición

El video: con reposera y hielerita, los sanjuaninos le hicieron frente al calor al costado de la ruta

Manuel Adorni, exvocero de Presidencia.
Novedad

Manuel Adorni fue designado como miembro del Directorio de YPF