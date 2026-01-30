viernes 30 de enero 2026

Escenario complejo

Escuelas técnicas en alerta: qué medidas busca San Juan ante la quita de fondos nacionales

Ante la eliminación del fondo específico por ley y un recorte presupuestario que golpea al sector en todo el país, la ministra Silvia Fuentes detalló las estrategias para garantizar el funcionamiento de los talleres y las escuelas agrotécnicas locales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El panorama para la educación técnica en Argentina atraviesa un duro momento tras la sanción del presupuesto nacional que deroga el fondo específico establecido por la Ley 26.058 de Educación Técnico Profesional. Este fondo, que representaba el 0,2% de los gastos corrientes del presupuesto nacional, permitía hasta ahora un crecimiento federal de calidad y el equipamiento de laboratorios y talleres. Sin embargo, para 2026 la educación técnica en todo el país sufrirá un recorte acumulado del 93% respecto a 2023, lo que pone en riesgo el futuro de una formación que requiere insumos de alto costo, como electrodos, herramientas y software especializado, que las familias no pueden costear por cuenta propia.

En este contexto de incertidumbre nacional, San Juan debe afrontar el desafío de sostener un sistema que incluye a 14 Escuelas Secundarias Técnicas y 12 Agrotécnicas, además de 2 Centros de Formación Profesional, 58 escuelas de capacitación laboral y diversas misiones monotécnicas. Estas instituciones son pilares para sectores estratégicos de la provincia, ofreciendo especialidades clave como Minería, Energías Renovables y Tecnología de los Alimentos.

image

Ante esta situación, la ministra de Educación de San Juan, Silvia Fuentes, habló -en diálogo con Canal 13 San Juan- de una serie de medidas para mitigar el impacto del desfinanciamiento. La funcionaria explicó que mantienen una comunicación fluida con el Gobierno Nacional para monitorear los programas que ya venían sufriendo falta de ejecución en materia de infraestructura e insumos. También la provincia buscará obtener certezas normativas a través de la participación de la secretaria de Educación, Mariela Lueje, en el Consejo Federal de Educación, donde se plantearán los faltantes actuales y se evaluará la capacidad de la provincia para hacerse cargo de las demandas urgentes.

Una de las estrategias centrales que planteó Fuentes es la articulación interministerial, trabajando de manera conjunta con el Ministerio de la Producción y la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación. Esta colaboración ya se ha puesto en práctica para resolver emergencias, como la provisión de alimento para animales en las escuelas agrotécnicas durante el verano, y se proyecta como una vía clave para el sostenimiento de las actividades productivas de los establecimientos.

“San Juan, por supuesto, no se va a quedar atrás y seguiremos apostando a ese esfuerzo”, afirmó la ministra, destacando que el sector minero e industrial de la provincia demanda técnicos calificados.

En cuanto a la administración de los recursos, la ministra señaló que se decidió priorizar el financiamiento de insumos básicos de taller y funcionamiento diario por sobre las obras de infraestructura que, aunque necesarias, podrían sufrir retrasos. Según Fuentes, “el comienzo de la escuela (técnica) no está en riesgo para nada”, pero reconoció que deberán afrontar la falta de partidas nacionales de la mejor manera para que los alumnos no pierdan sus prácticas.

Además, dijo, la provincia mantiene un estricto proceso de rendición de fondos remanentes ante la Nación, con el objetivo de asegurar que, una vez cumplimentados los pasos administrativos, el Gobierno de Javier Milei continúe enviando las partidas de dinero que aún se encuentran vigentes o pendientes.

Más alumnos

Sobre el aumento de la demanda en la formación profesional, la ministra Silvia Fuentes destacó que la provincia ha experimentado un "boom de alumnos" que buscan inscribirse en las escuelas técnicas.

La funcionaria vinculó este fenómeno directamente con las necesidades del sector productivo local, señalando que tanto la minería como la industria de San Juan requieren de estos técnicos especializados para su desarrollo.

Ante este escenario de alta demanda, Fuentes expresó que estas instituciones son precisamente las que el gobierno provincial desea que "brillen" y reafirmó el compromiso de la gestión orreguista para sostener la formación de los estudiantes.

