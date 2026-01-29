El sanjuanino Juan Pablo Gómez, cada vez más cerca de Kicillof: ahora se reunió con uno de sus funcionarios

El sanjuanino Juan Pablo Gómez, dirigente peronista del ala giojista, se reunió con Andrés “Cuervo” Larroque, el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires. Con este encuentro, el secretario de la JUP Nacional se muestra cada vez más cerca del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, con quien ya mantuvo una reunión en noviembre pasado.

El mismo funcionario de Kicillof publicó en sus redes sociales una imagen con Gómez y con la legisladora porteña Berenice Iañez, y dijo que se reunieron “para dialogar sobre la situación política y avanzar en la construcción de una alternativa amplia y federal al gobierno de Milei”.

Según comentaron fuentes cercanas a Gómez, las reuniones con el entorno de Kicillof comenzaron luego de la asunción de las autoridades del JUP. En este marco, el objetivo es comenzar a posicionar al gobernador bonaerense para el 2027, ya que "es uno de los candidatos más potables" que tiene el peronismo en el plano nacional. Con respecto a los armados provinciales, en algunos días podrían haber novedades sobre nombres y confirmaciones.

El encuentro se suma al que Gómez mantuvo en noviembre pasado con el propio Axel Kicillof, cuando fue invitado a participar del acto de renovación de autoridades de la Juventud Universitaria Peronista de la provincia de Buenos Aires. En aquella ocasión, el sanjuanino integró la mesa de autoridades y se ubicó muy cerca del gobernador bonaerense, una de las figuras con mayor peso dentro del PJ y con proyección nacional de cara a una eventual competencia presidencial en 2027.

De esta manera, es la segunda vez en pocos meses que el joven referente de la agrupación IDEAS se muestra a nivel nacional con el entorno del gobernador porteño.