Sueldos docentes en San Juan: Gobierno confirmó la reapertura de paritarias

La ministra de Educación de San Juan, Silvia Fuentes , confirmó oficialmente que la convocatoria a los gremios docentes UDAP, UDA y AMET , para discutir el primer aumento salarial de 2026 tendrá lugar el próximo viernes 6 de febrero. Esta reunión cumple con el compromiso asumido durante la última paritaria de diciembre, permitiendo iniciar el diálogo de manera temprana para definir el esquema financiero del sector educativo durante el presente ciclo.

Según detalló la funcionaria en Radio Sarmiento, el abordaje de la negociación será integral y contará con la participación de otras carteras del Ejecutivo provincial. Fuentes explicó que se reunirán con el ministro de Hacienda Roberto Gutiérrez y el secretario General de la Gobernación Emilio Achem , y que en dicha instancia “se trabajará qué va a pasar este año” en términos de incrementos y presupuesto.

Respecto al vínculo con los representantes sindicales, la ministra destacó que mantienen una buena relación y una escucha activa de cada inquietud, aunque aclaró que existen temas que pueden resolverse con celeridad mientras que otros requieren un proceso de trabajo más extenso.

Más allá de la recomposición de los haberes, la mesa de diálogo incluirá componentes que exceden lo estrictamente económico. La ministra mencionó que las paritarias docentes incorporan un eje pedagógico y que se está avanzando en dos puntos de gran relevancia para el sector: el valorador docente y las titularizaciones. Sobre este último punto, Fuentes subrayó la intención de modernizar el sistema administrativo al expresar que la idea es que “a partir del año que viene, las titularizaciones sean automáticas y que los docentes no tengan que hacer todo ese trámite”.

Finalmente, la titular de la cartera educativa reafirmó que la gestión provincial mantiene el compromiso de fortalecer los ingresos de los trabajadores de la educación. Concluyó señalando que existe una búsqueda constante de mejorar el salario docente, objetivo que forma parte de los ejes prioritarios establecidos por el gobernador Marcelo Orrego para su administración, según destacó.