martes 16 de diciembre 2025

Centro Cívico

Gobierno de San Juan y gremios docentes alcanzaron un acuerdo en la paritaria

El acuerdo incluye una actualización del valor índice por IPC en diciembre, mejoras en el Código E60 y un incremento en el nomenclador docente que se aplicará en enero de 2026.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El Gobierno de San Juan y los gremios docentes UDAP, UDA y AMET alcanzaron este martes 16 de diciembre un acuerdo en el marco de la negociación paritaria docente 2025, tras una nueva reunión entre las partes.

El encuentro fue encabezado por el ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez, y la ministra de Educación, Silvia Fuentes, junto a funcionarios del área económica y educativa de la provincia.

Durante la reunión, el Ejecutivo provincial presentó una propuesta que contempla un incremento del valor índice correspondiente a diciembre de 2025, aplicando el coeficiente de variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC del mes anterior.

Además, se acordó un aumento de cinco puntos en el Código E60, que pasará a tener un valor de 44 puntos por índice desde diciembre de 2025. A esto se suma un incremento de cuatro puntos en todos los cargos del nomenclador docente, que se aplicará en enero de 2026.

La propuesta fue aceptada por los tres gremios docentes, que firmaron el acta en conformidad, dando así cierre a la negociación correspondiente a 2025 y estableciendo la continuidad del diálogo para el próximo año. Se volverán a reunir el 6 de febrero del 2026.

