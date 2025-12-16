martes 16 de diciembre 2025

Fallecido

Este es Alex Gabriel, el motociclista que perdió la vida en un choque frontal en Chimbas

El siniestro ocurrió en la madrugada de este martes sobre calle 25 de Mayo. La víctima habría estado escapando de la Policía luego de participar en picadas ilegales.

Con el avance de la investigación, en las últimas horas se confirmó la identidad del motociclista que perdió la vida en el violento siniestro vial ocurrido en Chimbas durante la madrugada de este martes 16 de diciembre. La víctima fue identificada como Alex Gabriel Barrera, un joven de 19 años.

El choque se produjo alrededor de la 1 de la mañana sobre calle 25 de Mayo, entre Cipolletti y Bonduel, en un sector donde la calzada presenta una curva pronunciada. Allí, por causas que aún se analizan, Barrera circulaba en una motocicleta Honda Wave 110 cc y terminó impactando de frente contra otro rodado.

De acuerdo a los primeros datos incorporados al expediente por la UFI Delitos Especiales, el joven habría estado escapando de un móvil policial tras ser detectado participando de picadas ilegales junto a otros motociclistas. Vecinos de la zona aportaron testimonios que serán clave para reconstruir la secuencia previa al choque.

El impacto fue de tal magnitud que Barrera sufrió gravísimas lesiones en la cabeza y el rostro, falleciendo en el acto. Su cuerpo quedó tendido sobre la calzada, generando una escena de fuerte conmoción.

En el mismo siniestro resultó herido Santiago Pisano, conductor de una Rouser 150 cc, quien fue trasladado de urgencia al Hospital Rawson. Ingresó inconsciente, con traumatismo encéfalo craneano y una fractura en uno de sus miembros inferiores, y permanece internado.

En el lugar trabajaron efectivos de la Subcomisaría Cipolletti y personal de Policía Científica, quienes realizaron las pericias correspondientes. El cuerpo del joven fallecido fue trasladado a la Morgue Judicial para la autopsia de rigor.

La causa quedó a cargo del fiscal Sebastián Gómez, con la intervención del ayudante fiscal Adrián Elizondo Sierra, quienes continúan con la investigación para determinar responsabilidades.

