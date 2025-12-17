Comenzó la entrega de módulos navideños en San Juan, los detalles a tener en cuenta

A partir de este martes 16 de diciembre y hasta el próximo 30 del mismo mes, se hará la entrega de los módulos navideños en San Juan. El beneficio alcanza a quienes están registrados en el PR.I.S.ET (Programa Integral Socio Estadístico), el sistema de asistencia a familias con necesidades extremas. Estos productos típicos de las celebraciones de fin de año se complementan con los módulos alimentarios que se distribuyen de manera regular.

Según indicaron las autoridades, se ha previsto que los titulares de este beneficio, retiren los módulos de los depósitos del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, de calle Salta (ubicado antes de Benavídez, a la altura del 1724 norte) o el de calle Independencia al 1073, este, en Pocito; luego de haber recibido un mensaje telefónico.

La distribución se hará de 8 a 13 horas.

El jueves 18 de diciembre, en horario de tarde, se ha establecido como fecha de entrega a asociaciones, fundaciones y municipios, para que a su vez, lo redistribuyan entre quienes más lo necesitan.

Los módulos navideños incluyen pan dulce, turrón, garrapiñada, budín, entre otros productos. "El objetivo de esta acción es acompañar a los sanjuaninas en un momento especial de celebración, para que no falten los alimentos típicos en sus mesas y encuentros familiares", indicaron desde el Ministerio de Familia.