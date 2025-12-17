miércoles 17 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Atención

Comenzó la entrega de módulos navideños en San Juan, los detalles a tener en cuenta

Hasta el 30 de diciembre se hará el reparto de los alimentos que complementa el módulo de PR.I.S.ET. También llegarán a asociaciones y municipios.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Comenzó la entrega de los módulos navideños en San Juan.

Comenzó la entrega de los módulos navideños en San Juan.

A partir de este martes 16 de diciembre y hasta el próximo 30 del mismo mes, se hará la entrega de los módulos navideños en San Juan. El beneficio alcanza a quienes están registrados en el PR.I.S.ET (Programa Integral Socio Estadístico), el sistema de asistencia a familias con necesidades extremas. Estos productos típicos de las celebraciones de fin de año se complementan con los módulos alimentarios que se distribuyen de manera regular.

Lee además
Calor. 
SMN

Miércoles con tiempo estable y calor en San Juan
el gobierno de san juan busca una empresa para mantener la ruta 40 norte
Tarea clave

El Gobierno de San Juan busca una empresa para mantener la Ruta 40 Norte

Según indicaron las autoridades, se ha previsto que los titulares de este beneficio, retiren los módulos de los depósitos del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, de calle Salta (ubicado antes de Benavídez, a la altura del 1724 norte) o el de calle Independencia al 1073, este, en Pocito; luego de haber recibido un mensaje telefónico.

La distribución se hará de 8 a 13 horas.

image

El jueves 18 de diciembre, en horario de tarde, se ha establecido como fecha de entrega a asociaciones, fundaciones y municipios, para que a su vez, lo redistribuyan entre quienes más lo necesitan.

Los módulos navideños incluyen pan dulce, turrón, garrapiñada, budín, entre otros productos. "El objetivo de esta acción es acompañar a los sanjuaninas en un momento especial de celebración, para que no falten los alimentos típicos en sus mesas y encuentros familiares", indicaron desde el Ministerio de Familia.

Temas
Seguí leyendo

San Juan Emprende reconoció a cuatro proyectos ganadores y fortaleció la formación emprendedora

Gobierno de San Juan y gremios docentes alcanzaron un acuerdo en la paritaria

"Qué les molesta ir con las ventanas cerradas": el reclamo viral de un colectivero sanjuanino, en medio de la ola de calor

Ian, la gran figura en el aniversario de la Policía de San Juan: así se lució en el Himno y se ganó el cariño de los presentes

Dolor por la muerte de un exintendente de Calingasta

Inscripción escolar en San Juan: claves sobre el Control Integral de Salud y acta de nacimiento

En Iglesia, Orrego entregó las viviendas del barrio Ampliación Cuesta del Viento

El Centro Cultural Conte Grand convoca a disfrutar del arte a puro 'grito'

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Calor. 
SMN

Miércoles con tiempo estable y calor en San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Gran presencia policial en un conocido hotel en Capital: qué pasó
Medida judicial

Gran presencia policial en un conocido hotel en Capital: qué pasó

Choque fatal en Chimbas: se investiga si los motociclistas habían estado corriendo picadas
Tremendo

Choque fatal en Chimbas: se investiga si los motociclistas habían estado corriendo picadas

Radiografía de las picadas en San Juan: los videos en redes, los puntos conflictivos y cómo se juntan los grupos
Tras la muerte en Chimbas

Radiografía de las picadas en San Juan: los videos en redes, los puntos conflictivos y cómo se juntan los grupos

A pesar de la estafa, con la ayuda de sus familiares, los proveedores y el intendente, los alumnos pudieron tener su fiesta.
De no creer

Escándalo: una madre gastó en el casino los $17 millones recaudados para la fiesta de egresados

Este es Alex Gabriel, el motociclista que perdió la vida en un choque frontal en Chimbas
Fallecido

Este es Alex Gabriel, el motociclista que perdió la vida en un choque frontal en Chimbas

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Atraco

Subieron como pasajeros y asaltaron a un chofer de Uber al que le quitaron $1.300.000 en Chimbas

Por Redacción Tiempo de San Juan
La escena de la tragedia en Ruta 40: la crudeza que dejó la muerte del verdulero y un peligro latente video
Video

La escena de la tragedia en Ruta 40: la crudeza que dejó la muerte del verdulero y un peligro latente

Comenzó la entrega de los módulos navideños en San Juan.
Atención

Comenzó la entrega de módulos navideños en San Juan, los detalles a tener en cuenta

Calor. 
SMN

Miércoles con tiempo estable y calor en San Juan

Sorprendieron a dos ladrones que robaban más de 1.000 kilos de alambrado de una finca de Santa Lucía
Operativo

Sorprendieron a dos ladrones que robaban más de 1.000 kilos de alambrado de una finca de Santa Lucía