Del alerta de un taxista a la condena judicial: la persecución que complicó a una pareja de Caucete

El aporte de un taxista fue determinante para el avance de una causa judicial que incluyó una persecución policial , la caída de una motocicleta denunciada como robada y resoluciones clave del juez que derivaron en una condena y la prórroga de la investigación para el otro imputado. El caso involucra a Julio César Talquenca y María Natalia Castro , una pareja oriunda de Caucete .

El hecho se inició el 7 de noviembre, cuando el damnificado denunció que personas desconocidas habían violentado su oficina y sustraído distintos bienes, entre ellos una motocicleta. Ante la desesperación, difundió lo ocurrido en redes sociales para solicitar colaboración. Horas más tarde, un taxista que realizaba su recorrido habitual reconoció la moto denunciada y dio aviso a la Policía, lo que permitió activar un operativo de seguimiento.

image

Durante la persecución, los ocupantes del rodado advirtieron que estaban siendo seguidos y aceleraron la marcha. En una maniobra, perdieron el control de la motocicleta, cayeron al asfalto e intentaron huir a pie, pero fueron aprehendidos por personal policial que ya realizaba tareas preventivas en la zona. Posteriormente, un informe técnico confirmó sin dudas que la motocicleta era la denunciada como sustraída.

image

En el plano judicial, el juez interviniente resolvió prorrogar por cinco meses la investigación penal respecto de Talquenca, manteniendo las medidas de coerción vigentes, mientras se evalúa una salida alternativa. En paralelo, se homologó un juicio abreviado para Castro, quien reconoció expresamente su responsabilidad en los hechos.

image

Así, la mujer fue condenada a siete meses de prisión de cumplimiento efectivo bajo la modalidad de detención domiciliaria, teniendo en cuenta sus circunstancias personales y familiares, y se dispuso mantener la prisión preventiva hasta que la sentencia quede firme. El caso quedó marcado por el rol clave del taxista, la persecución que permitió recuperar el rodado y las decisiones judiciales que encauzaron la causa.