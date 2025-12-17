Cayeron los "robabicicletas" de Caucete y la Policía logró recuperar 5 rodados

Un operativo encabezado por la Brigada de Investigaciones Este permitió desarticular una red dedicada al robo de bicicletas en el departamento Caucete y recuperar cinco rodados que habían sido denunciados como sustraídos en los últimos meses.

El drone de Tiempo Lugares abandonados: el gigante de hierro que marcó la historia de Caucete

Preocupación Video: conmoción en Caucete por una pelea a la salida de un boliche

El procedimiento se realizó en el marco de una investigación por hurto calificado, con intervención y autorización de la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos contra la Propiedad. Como resultado, se llevaron a cabo allanamientos en domicilios ubicados sobre calle Enfermera Medina, antes de Calivar, donde se logró el secuestro de una bicicleta marca EXER, rodado 29, de color negro con blanco y gris, que habría sido utilizada para cometer los ilícitos.

Durante el operativo, además, se incautaron otras tres bicicletas rodado 29 y una rodado 26, en aplicación del artículo 239 del Código Procesal Penal. Todos los rodados contaban con denuncias previas por robo, radicadas en distintas dependencias policiales.

En el lugar fueron identificados Cabañez y Jofre, quienes quedaron vinculados a la causa y se encuentran a disposición de la Justicia. Según la investigación, ambos estarían involucrados en una serie de robos de bicicletas registrados en la zona durante las últimas semanas.

Las biciclectas recuperadas serán restituidas a sus legítimos propietarios una vez cumplidos los procedimientos judiciales correspondientes.