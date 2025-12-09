martes 9 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Muy triste

De un lagarto rojo encadenado a 13 gallos usados para riña, los animales rescatados en operativos en San Juan

Personal de la Policía Rural realizó los allanamientos en viviendas de Caucete y Albardón. Además, rescataron gran cantidad de aves autóctonas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El lagarto rojo que permanecía en cautiverio y fue rescatado estaba atado con una cadena.

El lagarto rojo que permanecía en cautiverio y fue rescatado estaba atado con una cadena.

image
image
image

Dos procedimientos realizados por la Policía de San Juan, en una vivienda de Caucete y otra de Albardón, tuvieron como resultado el rescate de aves autóctonas, gallos usados para riña y hasta un lagarto rojo, que permanecía en cautiverio encadenado.

Lee además
desde el facebook de un fallecido, vendia videos intimos de su exmujer
CAVIG

Desde el Facebook de un fallecido, vendía videos íntimos de su exmujer
A la izquierda, el ladrón viendo hacia el interior de la vivienda para verificar si había alguien. A la derecha, el delincuente saliendo con el botín robado.
Procedimiento

Detienen a un delincuente que entró a robar a un consorcio céntrico y se hizo de un jugoso botín

Personal de las Unidades Rurales 2 y 4 llevó adelante ambos operativos, ordenados por los Juzgados de Paz de Caucete y Albardón.

El primero de los allanamientos se concretó en una vivienda de Villa Etelvina, en el departamento Caucete, donde los efectivos hallaron varias aves autóctonas retenidas de manera ilegal, además de un particular reptil.

Entre ellas había n benteveo, una diuca, un boquense y un loro barranquero. También se secuestraron 19 jaulas y un transportín, además de un rollo de tela olímpica y dos reflectores que contaban con denuncia vigente en la Comisaría 9ª.

image

En el mismo domicilio, los uniformados encontraron un reptil de la especie lagarto rojo, que había sido mantenido en condiciones de cautiverio extremo: permanecía encadenado a un poste, ubicado junto al espacio donde estaban las aves.

image

El segundo procedimiento se realizó en una vivienda de calle La Paz, en Albardón. Allí los policías localizaron 13 gallos utilizados para riña y 12 jaulas, todo en condiciones insalubres. El propietario del lugar no contaba con la documentación correspondiente emitida por SENASA, por lo que quedó vinculado a la causa. Las aves fueron trasladadas para su recuperación.

Temas
Seguí leyendo

Terror en Chimbas por un auto que se prendió fuego

Pocito: un nene jugaba en una plaza y sufrió una descarga eléctrica al tocar un asiento de metal

Murió el hombre que fue aplastado por un autoelevador en Pocito

Sigue grave el hombre que fue aplastado por un autoelevador en Pocito

Santa Lucía: le enseñaba a manejar un tractor a su pareja, su hija se atravesó, intentó rescatarla y terminaron aplastados los dos

Intento de robo en Capital: dos hermanas fueron atacadas por motochorros armados

Graban a un ladrón entrando a robar a un consorcio en Capital

Se iban de vacaciones y un auto que cruzó en rojo las atropelló: madre e hijo, graves

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
santa lucia: le ensenaba a manejar un tractor a su pareja, su hija se atraveso, intento rescatarla y terminaron aplastados los dos
Grave

Santa Lucía: le enseñaba a manejar un tractor a su pareja, su hija se atravesó, intentó rescatarla y terminaron aplastados los dos

Por Pablo Mendoza

Las Más Leídas

Santa Lucía: le enseñaba a manejar un tractor a su pareja, su hija se atravesó, intentó rescatarla y terminaron aplastados los dos
Grave

Santa Lucía: le enseñaba a manejar un tractor a su pareja, su hija se atravesó, intentó rescatarla y terminaron aplastados los dos

La fábrica de paneles solares en el predio de EPSE en Pocito está en pleno armado. 
Nueva industria

En San Juan: cuál es el horizonte laboral de la nueva fábrica de paneles en Pocito

¿Vuelve la lluvia? Así estará el tiempo en San Juan este martes
SMN

¿Vuelve la lluvia? Así estará el tiempo en San Juan este martes

Peleó con su mujer por los planes para las Fiestas y se pegó un tiro
Las Cañitas

Peleó con su mujer por los planes para las Fiestas y se pegó un tiro

Imagen ilustrativa
Inseguridad

Intento de robo en Capital: dos hermanas fueron atacadas por motochorros armados

Te Puede Interesar

Ya está el listado de los alumnos que entraron a los preuniversitarios de la UNSJ
Atención

Ya está el listado de los alumnos que entraron a los preuniversitarios de la UNSJ

Por Redacción Tiempo de San Juan
En primera fila. Gustavo Monti, al lado de Gustavo Mastelono, el director de Krah Latinoamérica, en la apertura de sobres de la licitación del acueducto Gran Tulum. 
En manos de la Justicia

Ya hay una primera denuncia penal por el escándalo de los caños del Acueducto Gran Tulum que salpica al primo de Uñac

El nuevo esquema nacional de subsidios impactará en la boleta de luz desde enero. En el EPRE Mendoza explicaron cómo será, mientras en San Juan aun no hay detalles. 
Cambio nacional en tarifas eléctricas

Así se viene el nuevo esquema nacional de subsidios para la luz, explicado por el EPRE Mendoza, ¿en San Juan también?

Orrego encabezó en Rawson una de las últimas entregas de viviendas del año
IPV

Orrego encabezó en Rawson una de las últimas entregas de viviendas del año

Paso de Agua Negra.
Mejoras

Paso de Agua Negra: pondrán puntos SOS y lectores de patentes en el paradisíaco trayecto