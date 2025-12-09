De un lagarto rojo encadenado a 13 gallos usados para riña, los animales rescatados en operativos en San Juan

Dos procedimientos realizados por la Policía de San Juan, en una vivienda de Caucete y otra de Albardón, tuvieron como resultado el rescate de aves autóctonas, gallos usados para riña y hasta un lagarto rojo, que permanecía en cautiverio encadenado.
Personal de la Policía Rural realizó los allanamientos en viviendas de Caucete y Albardón. Además, rescataron gran cantidad de aves autóctonas.
Personal de las Unidades Rurales 2 y 4 llevó adelante ambos operativos, ordenados por los Juzgados de Paz de Caucete y Albardón.
El primero de los allanamientos se concretó en una vivienda de Villa Etelvina, en el departamento Caucete, donde los efectivos hallaron varias aves autóctonas retenidas de manera ilegal, además de un particular reptil.
Entre ellas había n benteveo, una diuca, un boquense y un loro barranquero. También se secuestraron 19 jaulas y un transportín, además de un rollo de tela olímpica y dos reflectores que contaban con denuncia vigente en la Comisaría 9ª.
En el mismo domicilio, los uniformados encontraron un reptil de la especie lagarto rojo, que había sido mantenido en condiciones de cautiverio extremo: permanecía encadenado a un poste, ubicado junto al espacio donde estaban las aves.
El segundo procedimiento se realizó en una vivienda de calle La Paz, en Albardón. Allí los policías localizaron 13 gallos utilizados para riña y 12 jaulas, todo en condiciones insalubres. El propietario del lugar no contaba con la documentación correspondiente emitida por SENASA, por lo que quedó vinculado a la causa. Las aves fueron trasladadas para su recuperación.