miércoles 17 de diciembre 2025

Santa Lucía

Golpe a una distribuidora: un ladrón trepó más de dos metros y se robó 20 cajones de Coca y 8 de cerveza

El acusado ingresó dos veces al comercio de Santa Lucía y quedó filmado por las cámaras. Lo detuvieron y condenaron con prisión condicional.

Por Redacción Tiempo de San Juan
robococas

El pasado 8 de diciembre de 2025, alrededor de las 3.49, un sujeto identificado como Brian "Porco" Furlani junto a otro sujeto identificado como Nahuel Vera Rivero, ingresaron al autoservicio ubicado sobre calle Colón, luego de escalar un cierre perimetral de aproximadamente 2,5 metros.

Una vez dentro, se apoderaron de 20 cajones de Coca Cola, ocho cajones de cerveza Quilmes, una escalera de aluminio de 1,80 metros y una paleta de cerdo. Además, sin ejercer violencia, sustrajeron una rueda de auxilio Bridgestone de una camioneta Toyota Hilux del comerciante, que estaba estacionada en el fondo del predio.

Cuatro días después, el 12 de diciembre, sobre las 16.01, Furlani regresó solo al comercio. Nuevamente trepó el cierre perimetral y robó otro cajón de Coca Cola. En esta oportunidad, su accionar quedó claramente registrado por las cámaras de seguridad del lugar.

Tras una investigación y varios allanamientos, Furlani fue detenido y alojado en la Comisaría 29ª desde el 13 de diciembre. El comerciante damnificado, de apellido Fernández, realizó la denuncia correspondiente, por lo que se inició una causa, por lo que en las últimas horas fue condenado por el delito de robo, pero no irá a prisión.

Mirá el video del robo:

