Choque mortal en Chimbas: hubo un llamado al 911 alertando picadas

El joven motociclista Axel Gabriel Barrera (19) perdió la vida tras chocar de frente con otro motorista en Chimbas . Tras el siniestro, se dio a conocer que había una sospecha de que el fallecido hubiera estado participando en picadas ilegales y ahora, desde la Justicia, dieron a conocer detalles reveladores de los instantes previos a la tragedia.

Los datos son reveladores y van de la mano, ya que la hipótesis de las picadas se confirmaría. En primer lugar, se confirmó que la Policía estaba en alerta y existía un llamado al 911 dando aviso de picadas de motos en la zona.

Ahora se está tratando de confirmar si un patrullero de la Policía estaba en persecución o no de estas motocicletas. Desde la Policía confirmaron que una movilidad estaba por la zona haciendo recorridas y estaba al tanto de esta supuesta maniobra ilegal.

Al mismo tiempo ocurrió la tragedia. Otro de los datos reveladores que reafirma que Barrera estuvo haciendo picadas es que se confirmó que el joven fallecido era parte de un convoy de motociclistas. Al menos unos siete conductores estaban con él y al momento del siniestro estaban atrás.

Sobre la mecánica del siniestro, desde la Justicia confirmaron que el joven fallecido circulaba por 25 de Mayo de Oeste a Este (conduciendo una moto Honda 110 cc). En la curva, este invadió el carril contrario —en contramano— y chocó de frente contra el motociclista que iba a bordo de una moto Rouser 150 cc.

Sobre este motorista, Santiago Gabriel Pizano (25), se supo que se encuentra internado en terapia intensiva con múltiples lesiones. Los investigadores están esperando que evolucione su estado de salud para poder entrevistarlo, ya que su testimonio será clave en la causa. Con la información recabada por los miembros de la UFI, al parecer, él no estaba en el grupo que supuestamente hacía picadas.