miércoles 17 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Lo último

Choque mortal en Chimbas: hubo un llamado al 911 alertando picadas

También se dio a conocer que el fallecido era parte de un convoy de motociclistas. Al menos unas siete motos estaban atrás de él y fueron testigos del siniestro.

Por Redacción Tiempo de San Juan
chimbas (2)
Lee además
choque fatal en chimbas: se investiga si los motociclistas habian estado corriendo picadas
Tremendo

Choque fatal en Chimbas: se investiga si los motociclistas habían estado corriendo picadas
este es alex gabriel, el motociclista que perdio la vida en un choque frontal en chimbas
Fallecido

Este es Alex Gabriel, el motociclista que perdió la vida en un choque frontal en Chimbas

Los datos son reveladores y van de la mano, ya que la hipótesis de las picadas se confirmaría. En primer lugar, se confirmó que la Policía estaba en alerta y existía un llamado al 911 dando aviso de picadas de motos en la zona.

Ahora se está tratando de confirmar si un patrullero de la Policía estaba en persecución o no de estas motocicletas. Desde la Policía confirmaron que una movilidad estaba por la zona haciendo recorridas y estaba al tanto de esta supuesta maniobra ilegal.

Al mismo tiempo ocurrió la tragedia. Otro de los datos reveladores que reafirma que Barrera estuvo haciendo picadas es que se confirmó que el joven fallecido era parte de un convoy de motociclistas. Al menos unos siete conductores estaban con él y al momento del siniestro estaban atrás.

Sobre la mecánica del siniestro, desde la Justicia confirmaron que el joven fallecido circulaba por 25 de Mayo de Oeste a Este (conduciendo una moto Honda 110 cc). En la curva, este invadió el carril contrario —en contramano— y chocó de frente contra el motociclista que iba a bordo de una moto Rouser 150 cc.

Sobre este motorista, Santiago Gabriel Pizano (25), se supo que se encuentra internado en terapia intensiva con múltiples lesiones. Los investigadores están esperando que evolucione su estado de salud para poder entrevistarlo, ya que su testimonio será clave en la causa. Con la información recabada por los miembros de la UFI, al parecer, él no estaba en el grupo que supuestamente hacía picadas.

WhatsApp Image 2025-12-16 at 09.29.01 (1)
Temas
Seguí leyendo

Luego de dos meses, dieron con una motocicleta robada en Chimbas

Subieron como pasajeros y asaltaron a un chofer de Uber al que le quitaron $1.300.000 en Chimbas

Condenan a un sanjuanino que compartía videos de explotación sexual infantil

Detuvieron a cinco hombres en medio de una venganza por un robo en Santa Lucía

Trágico e impactante choque frontal entre dos motos en Chimbas: un fallecido

Robaron una caja fuerte con $6.500.000 de una casa de Chimbas

Chimbas sopló 112 velitas con una fiesta gigante que reunió a más de 10 mil personas

Entraron a robar a una casa de Chimbas, terminaron detenidos y dos de ellos irán al Penal

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Imagen ilustrativa
Atraco

Subieron como pasajeros y asaltaron a un chofer de Uber al que le quitaron $1.300.000 en Chimbas

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Radiografía de las picadas en San Juan: los videos en redes, los puntos conflictivos y cómo se juntan los grupos
Tras la muerte en Chimbas

Radiografía de las picadas en San Juan: los videos en redes, los puntos conflictivos y cómo se juntan los grupos

Imagen ilustrativa
Atraco

Subieron como pasajeros y asaltaron a un chofer de Uber al que le quitaron $1.300.000 en Chimbas

Este es Alex Gabriel, el motociclista que perdió la vida en un choque frontal en Chimbas
Fallecido

Este es Alex Gabriel, el motociclista que perdió la vida en un choque frontal en Chimbas

Imagen ilustrativa
Extorsión

Una chica trans sanjuanina cayó presa por chantejear a un joven con el que intercambió mensajes y fotos

Millonario robo a una mujer en Rawson: le sustrajeron gran cantidad de costosas alhajas
Investigación

Millonario robo a una mujer en Rawson: le sustrajeron gran cantidad de costosas alhajas

Te Puede Interesar

El topógrafo sanjuanino condenado por hechos de violencia contra tres exparejas: impugnó la sentencia en su contra
Tribunales

El topógrafo sanjuanino condenado por hechos de violencia contra tres exparejas: impugnó la sentencia en su contra

Por Redacción Tiempo de San Juan
Cambio histórico en el Colegio La Inmaculada: las Hermanas Esclavas del Corazón de Jesús se van de San Juan
Fin de una etapa

Cambio histórico en el Colegio La Inmaculada: las Hermanas Esclavas del Corazón de Jesús se van de San Juan

La renuncia de Ricardo Martínez tomó por sorpresa al sector minero y abrió un abanico de interpretaciones sobre los motivos y el futuro de Gualcamayo. video
Incertidumbre

Silencio y sorpresa: lo que se escucha sobre la repentina salida de Ricardo Martínez de la conducción de Gualcamayo

Violencia extrema y disparos por la espalda: piden 22 años de prisión para el sujeto que intentó matar a su pareja
Este miércoles

Violencia extrema y disparos por la espalda: piden 22 años de prisión para el sujeto que intentó matar a su pareja

De la ilusión a la pesadilla: el caso de Misiones revive la estafa a egresados que marcó a San Juan
Antecendente

De la ilusión a la pesadilla: el caso de Misiones revive la estafa a egresados que marcó a San Juan