sábado 13 de diciembre 2025

Fiestón

Chimbas sopló 112 velitas con una fiesta gigante que reunió a más de 10 mil personas

La Plaza Departamental fue escenario de un multitudinario festejo con feria, reconocimientos, una torta para mil vecinos y espectáculos en vivo. Las celebraciones continuarán durante todo diciembre.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Con un clima cargado de alegría y espíritu familiar, Chimbas celebró este 11 de diciembre su 112° aniversario con un evento masivo que convocó a más de 10.000 personas en la Plaza Departamental. Vecinos y visitantes fueron protagonistas de una noche marcada por la cultura, el encuentro y el orgullo chimbero.

Desde las 19, la plaza comenzó a llenarse con la apertura de una feria que reunió a más de 150 artesanos y emprendedores, transformándose en una vidriera para la producción local y en un punto de encuentro para familias de todo el departamento. La propuesta se consolidó como uno de los ejes del festejo, impulsando la economía y fortaleciendo el vínculo comunitario.

Durante la jornada, el municipio realizó la entrega de más de 400 certificados a participantes de las Escuelas Deportivas Municipales y del Curso de Árbitros, en un reconocimiento al esfuerzo y compromiso demostrado a lo largo del año. En ese marco, las autoridades renovaron su apuesta por políticas públicas orientadas al deporte, la cultura y la educación.

Uno de los momentos más esperados de la noche fue el reparto de una torta gigante preparada para mil personas, que se compartió entre el público como símbolo del aniversario. En el escenario, la música fue protagonista con las actuaciones de Leo Jorquera y Los Genios, mientras que el cierre estuvo a cargo de La Nueva Banda, que hizo vibrar a la multitud.

El festejo formó parte de una agenda más amplia por el aniversario del departamento, que comenzó el 3 de diciembre y continuará en los próximos días con propuestas culturales, deportivas, recreativas e inauguraciones. El broche de oro llegará el 21 de diciembre en el Parque de Chimbas, con una nueva feria, espectáculos en vivo, la llegada de Papá Noel desde el cielo y un sorteo especial que incluirá un parlante de 2000 watts, un televisor y una moto, para cerrar un mes de celebraciones a pura fiesta.

Temas
