domingo 14 de diciembre 2025

Valle Fértil

Docentes sanjuaninas emocionaron a todo un pueblo tras anunciar el cuerpo de bandera casa por casa

Maestras y directivos de la Escuela Albergue Casa del Niño de Valle Fértil sorprendieron a las familias con una visita especial para comunicar que sus hijos integrarán el cuerpo de bandera 2026. La iniciativa recorrió el pueblo y conmovió a toda la comunidad sanjuanina. Video.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La Escuela Albergue Casa del Niño, en Valle Fértil, vivió días cargados de emoción gracias a una iniciativa tan original como profundamente emotiva. En lugar de realizar el tradicional anuncio institucional, el equipo directivo y docente decidió salir a las calles del pueblo y visitar a cada familia para comunicarles personalmente que sus hijos habían sido elegidos para integrar el cuerpo de bandera 2026.

La propuesta fue impulsada por la directora Liliana Castillo Cano y la vicedirectora Claudia Salas, quienes, junto a un grupo de docentes, recorrieron los hogares de los flamantes abanderados y escoltas con parlantes, un megáfono y la canción “Salve Argentina” como banda sonora del momento.

View this post on Instagram

Puerta por puerta, la escena se repitió: la música patria sonando, los docentes anunciando la noticia y familias que, entre sorpresa, lágrimas y sonrisas, recibían una de las distinciones más importantes de la vida escolar de sus hijos. El gesto no solo emocionó a los padres y estudiantes, sino que también generó un fuerte impacto positivo en todo el pueblo vallisto, donde la caravana docente no pasó desapercibida.

El anuncio, que quedó registrado en un video que acompaña esta nota, refleja el profundo compromiso humano y pedagógico de la comunidad educativa, que eligió poner en primer plano el valor del encuentro, el respeto por los símbolos patrios y el reconocimiento al esfuerzo de los alumnos.

La acción fue ampliamente celebrada por vecinos y familias, que destacaron la calidez, cercanía y creatividad de los docentes. Una forma distinta de decir una gran noticia, que convirtió una designación escolar en un recuerdo imborrable para toda la vida.

