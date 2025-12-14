domingo 14 de diciembre 2025

Encerrona a mano armada en Chile: le robaron la camioneta y todo a una familia mendocina

Cuatro delincuentes armados interceptaron a la familia en plena ruta en Santiago. Les robaron la camioneta, documentación y pertenencias.Los detalles del tremendo episodio.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Fuente: Diario Uno

Una familia mendocina vivió momentos de extrema tensión en Santiago de Chile, donde fue víctima de un violento asalto a mano armada bajo la modalidad conocida como “encerrona”. El ataque ocurrió mientras regresaban a la Argentina luego de pasar unos días de descanso y terminó con el robo de la camioneta y de todas sus pertenencias.

Laura Lorca viajaba junto a su esposo, Marcos Aseo, y sus dos hijas de 9 y 13 años, cuando fueron interceptados en la intersección de avenida Vespucio y 5 Norte. Según relató la mujer, una camioneta se cruzó de manera repentina frente a su vehículo y de su interior descendieron cuatro hombres encapuchados y armados.

Los delincuentes golpearon los vidrios con armas de fuego y, bajo amenazas, obligaron a toda la familia a descender. En cuestión de minutos, les robaron bolsos, teléfonos celulares, documentación y objetos personales, y finalmente se llevaron la camioneta Ford Territory en la que se desplazaban. Tras el asalto, las dos niñas quedaron descalzas sobre la ruta, en medio del shock y el miedo.

El hecho ocurrió alrededor de las 10.30 de la mañana, poco después de que la familia saliera de un centro comercial de Santiago, donde habían realizado compras antes de emprender el regreso a Mendoza.

Luego del ataque, automovilistas que circulaban por la zona se detuvieron para auxiliarlos y los trasladaron hasta una dependencia policial. De acuerdo al testimonio de la víctima, Carabineros no se presentó en el lugar, a pesar de los reiterados llamados de emergencia realizados tras el robo.

Ya en la comisaría, la familia realizó la denuncia correspondiente, aunque señalaron que la atención fue limitada. Según les informaron, este tipo de delitos se repite con frecuencia tanto en rutas como en zonas urbanas y existe una alta demanda de denuncias similares.

Además, solicitaron asistencia al Consulado argentino en Chile, desde donde recibieron ayuda para obtener la documentación necesaria y poder regresar al país. Actualmente, aguardan la confirmación formal de la denuncia del robo del vehículo, un paso clave para iniciar los trámites con el seguro en Mendoza.

El caso se suma a una serie de episodios similares registrados en rutas chilenas, especialmente en zonas cercanas a Santiago, donde tanto turistas como residentes han denunciado asaltos bajo la misma modalidad de encerrona.

