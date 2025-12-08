Uno o más ladrones entraron a robar una casa en construcción en Chimbas y se llevaron un sinfín de materiales

Este lunes el dueño de una casa en construcción se encontró con una imagen desagradable. Uno o más ladrones entraron a robar a la vivienda y aprovechando la soledad del fin de semana largo se llevaron muchísimos materiales.

Según informaron fuentes del caso, estos sujetos habrían entrado durante los últimos días y serían más de uno. Un vecino le comentó al damnificado que había visto a estos sujetos con movimientos raros y con una clara señal de que estaban cometiendo un delito.

El dueño ya radicó la denuncia correspondiente y en la misma manifestó que le sustrajeron más de 45 palos rollizos, estructuras de ventas, gran cantidad de barras de hierro de diferentes diámetros, herramientas como pala, pico, anchada y otras más chicas.

El caso ahora está siendo investigado por la policía, personal de comisaría 17ma en conjunto con la UFI Delitos Contra la Propiedad.