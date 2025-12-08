Uno o más ladrones entraron a robar una casa en construcción en Chimbas y se llevaron un sinfín de materiales

Este lunes el dueño de una casa en construcción se encontró con una imagen desagradable. Uno o más ladrones entraron a robar a la vivienda y aprovechando la soledad del fin de semana largo se llevaron muchísimos materiales.
El hecho de inseguridad ocurrió en Villa Porres. Un vecino habría visto el accionar de los delincuentes. El caso está bajo investigación.
Según informaron fuentes del caso, estos sujetos habrían entrado durante los últimos días y serían más de uno. Un vecino le comentó al damnificado que había visto a estos sujetos con movimientos raros y con una clara señal de que estaban cometiendo un delito.
El dueño ya radicó la denuncia correspondiente y en la misma manifestó que le sustrajeron más de 45 palos rollizos, estructuras de ventas, gran cantidad de barras de hierro de diferentes diámetros, herramientas como pala, pico, anchada y otras más chicas.
El caso ahora está siendo investigado por la policía, personal de comisaría 17ma en conjunto con la UFI Delitos Contra la Propiedad.