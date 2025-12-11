jueves 11 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
A lo poliladrón

Otra vez falsos policías simularon un procedimiento y asaltaron a una familia en Chimbas

Dos sujetos, uno con chaleco de la Policía, irrumpieron en la vivienda y le robaron dinero y otros efectos. Ya hubo otros casos similares.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa

Imagen ilustrativa

Primero pidieron permiso para requisar la casa con la excusa de que estaban buscando a un presunto ladrón. Pero no perseguían a nadie. En realidad, los ladrones eran ellos y simularon ser policías para entrar a esa vivienda de Chimbas y asaltar a la familia.

Lee además
El violento atraco ocurrió en una vivienda de la zona de Concepción.
Violento atraco

Tres falsos policías entraron armados a una casa de Concepción, golpearon a dos jóvenes y se alzaron con dinero
un vecino de pocito fue asaltado por falsos policias federales
Grave

Un vecino de Pocito fue asaltado por falsos policías federales

El violento atraco sucedió el fin de semana pasado en Chimbas. Ya se registraron otros hechos similares de falsos policías que asaltaron a familias, de modo que los investigadores de la Policía y la UFI Delitos contra la Propiedad andan detrás de los pasos de estos delincuentes, aunque no tienen la certeza de que sea la misma banda.

En este caso, el robo ocurrió la noche del sábado último en el Loteo AVA Norte, en Chimbas, y la víctima fue una familia de apellido Andrada, revelaron fuentes judiciales. De acuerdo con las versiones, los sujetos llamaron a la puerta y la dueña de la vivienda salió a atender. Ahí se encontró con dos hombres que se presentaron como efectivos de civil de la Policía de San Juan, según las fuentes. Uno de ellos hasta llevaba un chaleco con la inscripción de la fuerza, según relató la víctima, contaron.

Los desconocidos aseguraron que necesitaban entrar a la casa porque buscaban a un ladrón y temían que se hubiese metido por los fondos. La mujer desconfió y no los dejó pasar, pero los individuos empujaron la puerta y se metieron de prepo. Una vez adentro la amenazaron y le sustrajeron un celular, una billetera con dinero en efectivo y herramientas, revelaron fuentes del caso.

El asalto duró apenas minutos y después escaparon. La víctima no supo decir si andaban en una moto u otro rodado. Lo cierto fue que ella pidió ayuda y más tarde fue auxiliada por policías del Comando Norte y efectivos de la Comisaría 26ta.

Temas
Seguí leyendo

Encuentran a una anciana sin vida en Chimbas

El ladrón con más de 10 condenas recibió una más, ahora por hurtar una silla del centro

Inesperado: gritos y enojo en la Terminal de San Juan por un cono del estacionamiento

Condenaron a "La Borges", la mujer de Chimbas que entregó sin querer a su exmarido narco

Rawson: caen dos hombres con droga y una fuerte suma de dinero tras una persecución nocturna

La familia de la niña que murió en el Hospital Rawson sustenta la "contradicción" con una prueba clave

Una mujer de Chimbas sufrió el robo de sus claves y le sacaron casi $7.000.000 de su cuenta

Un sanjuanino fue condenado por abusar de una nena de 7 años pero zafó de la cárcel

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Liliana Loyola durante su paso por Flagrancia.
Un nuevo capítulo

Condenaron a "La Borges", la mujer de Chimbas que entregó sin querer a su exmarido narco

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Las sorpresas y curiosidades del camino entre San Juan y La Serena, por el Paso de Agua Negra. video
Tiempo en Chile

La sorpresa, la incógnita y la maravilla del camino de San Juan a La Serena

Liliana Loyola durante su paso por Flagrancia.
Un nuevo capítulo

Condenaron a "La Borges", la mujer de Chimbas que entregó sin querer a su exmarido narco

Momento de tensión en la Terminal de Ómnibus de San Juan por un conductor que se enojó en la playa de estacionamiento.
Video

Inesperado: gritos y enojo en la Terminal de San Juan por un cono del estacionamiento

El Fiscal de Estado de San Juan confirmó que será querellante si se corroboran delitos en el caso Acueducto Gran Tulum
Grave denuncia

El Fiscal de Estado de San Juan confirmó que será querellante si se corroboran delitos en el caso Acueducto Gran Tulum

Renunció un funcionario del Gobierno sanjuanino
Recambio

Renunció un funcionario del Gobierno sanjuanino

Te Puede Interesar

imagen ilustartiva.
Triste noticia

Encuentran a una anciana sin vida en Chimbas

Por Redacción Tiempo de San Juan
Dos preguntas flotando sobre el acueducto-gate: ¿los fiscales no denuncian?, o ¿puede alcanzar al propio Uñac?
Análisis

Dos preguntas flotando sobre el "acueducto-gate": ¿los fiscales no denuncian?, o ¿puede alcanzar al propio Uñac?

Imagen ilustrativa
A lo poliladrón

Otra vez falsos policías simularon un procedimiento y asaltaron a una familia en Chimbas

Vestir una familia en La Serena sale menos de $200.000: el detalle video
Tiempo en Chile

Vestir una familia en La Serena sale menos de $200.000: el detalle

Se define todo el domingo: los cinco equipos sanjuaninos van por la clasificación en el Regional Amateur
Zona Cuyo

Se define todo el domingo: los cinco equipos sanjuaninos van por la clasificación en el Regional Amateur