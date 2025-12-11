Otra vez falsos policías simularon un procedimiento y asaltaron a una familia en Chimbas

Primero pidieron permiso para requisar la casa con la excusa de que estaban buscando a un presunto ladrón. Pero no perseguían a nadie. En realidad, los ladrones eran ellos y simularon ser policías para entrar a esa vivienda de Chimbas y asaltar a la familia.

El violento atraco sucedió el fin de semana pasado en Chimbas. Ya se registraron otros hechos similares de falsos policías que asaltaron a familias, de modo que los investigadores de la Policía y la UFI Delitos contra la Propiedad andan detrás de los pasos de estos delincuentes, aunque no tienen la certeza de que sea la misma banda.

En este caso, el robo ocurrió la noche del sábado último en el Loteo AVA Norte, en Chimbas, y la víctima fue una familia de apellido Andrada, revelaron fuentes judiciales. De acuerdo con las versiones, los sujetos llamaron a la puerta y la dueña de la vivienda salió a atender. Ahí se encontró con dos hombres que se presentaron como efectivos de civil de la Policía de San Juan, según las fuentes. Uno de ellos hasta llevaba un chaleco con la inscripción de la fuerza, según relató la víctima, contaron.

Los desconocidos aseguraron que necesitaban entrar a la casa porque buscaban a un ladrón y temían que se hubiese metido por los fondos. La mujer desconfió y no los dejó pasar, pero los individuos empujaron la puerta y se metieron de prepo. Una vez adentro la amenazaron y le sustrajeron un celular, una billetera con dinero en efectivo y herramientas, revelaron fuentes del caso.

El asalto duró apenas minutos y después escaparon. La víctima no supo decir si andaban en una moto u otro rodado. Lo cierto fue que ella pidió ayuda y más tarde fue auxiliada por policías del Comando Norte y efectivos de la Comisaría 26ta.