Un vecino de Pocito fue asaltado por falsos policías federales

Durante la jornada del último viernes, una familia de Pocito pasó momentos de terror cuando al menos unas 5 personas entraron por la fuerza a su casa. Lo llamativo es que estas personas estaban vestidas con camperas azules y la inscripción de la PFA (Policía Federal Argentina).

Claramente no eran miembros de esta fuerza, o es lo que suponen los investigadores, ya que estos desconocidos se llevaron gran cantidad de elementos de valor, dinero en efectivo entre otras cosas.

También ocurrió algo muy grave, porque el dueño de la vivienda fue brutalmente golpeado por estos sujetos. Sufrió diferentes heridas en su cuerpo y tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital de Pocito por las heridas sufridas. Afortunadamente se encuentra fuera de peligro.

pocito Cómo quedó la víctima. Al lado, los destrozos en el interior de la casa

Según fuentes allegadas, serían cinco hombres y una mujer los que ingresaron a esta vivienda. Todos llevaban esta campera con la inscripción PFA y llevaban armas de fuego.

Estos desconocidos se apropiaron de diferentes objetos y se dieron a la fuga en un auto. El damnificado llamó al 911 y la policía cuando llegó al lugar asistió al herido y realizó recorridas por la zona para dar con los atacantes, pero solo encontraron algunos elementos que habían sido robados a la víctima.