martes 25 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Grave

Un vecino de Pocito fue asaltado por falsos policías federales

El hecho ocurrió el pasado viernes. A pesar de los graves golpes que sufrió el damnificado, se encuentra fuera de peligro.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Durante la jornada del último viernes, una familia de Pocito pasó momentos de terror cuando al menos unas 5 personas entraron por la fuerza a su casa. Lo llamativo es que estas personas estaban vestidas con camperas azules y la inscripción de la PFA (Policía Federal Argentina).

Lee además
atraparon a cuatro mendocinos con cocaina de maxima pureza y muchos billetes en pocito
Policía Federal

Atraparon a cuatro mendocinos con cocaína de máxima pureza y muchos billetes en Pocito
importante movimiento en pocito para la dia ii de la fiesta nacional del sol
El ventarrón ya es pasado

Importante movimiento en Pocito para la día II de la Fiesta Nacional del Sol

Claramente no eran miembros de esta fuerza, o es lo que suponen los investigadores, ya que estos desconocidos se llevaron gran cantidad de elementos de valor, dinero en efectivo entre otras cosas.

También ocurrió algo muy grave, porque el dueño de la vivienda fue brutalmente golpeado por estos sujetos. Sufrió diferentes heridas en su cuerpo y tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital de Pocito por las heridas sufridas. Afortunadamente se encuentra fuera de peligro.

pocito
Cómo quedó la víctima. Al lado, los destrozos en el interior de la casa

Cómo quedó la víctima. Al lado, los destrozos en el interior de la casa

Según fuentes allegadas, serían cinco hombres y una mujer los que ingresaron a esta vivienda. Todos llevaban esta campera con la inscripción PFA y llevaban armas de fuego.

Estos desconocidos se apropiaron de diferentes objetos y se dieron a la fuga en un auto. El damnificado llamó al 911 y la policía cuando llegó al lugar asistió al herido y realizó recorridas por la zona para dar con los atacantes, pero solo encontraron algunos elementos que habían sido robados a la víctima.

Temas
Seguí leyendo

Una niña de Pocito intentó hacer un desafío de TikTok, provocó un incendio y su familia perdió todo

Caen dos ladrones que entraron a robar a una casa en Pocito

Una mujer perdió el control de su auto y terminó dentro de un zanjón en Pocito

El terrible trasfondo familiar que hay entorno al menor que desapareció en Pocito: hay una causa de abuso en el medio

Muere un motociclista tras protagonizar un fuerte choque en Pocito

Murió el motociclista que protagonizó un choque fatal en Rawson

Lleva menos de un año de inaugurada y, en una semana, robaron tres veces en una escuela de Concepción

Una policía motorizada chocó violentamente contra una camioneta en el microcentro

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
una familia sanjuanina volco en ruta 40 tras volver de chile
En San Rafael

Una familia sanjuanina volcó en Ruta 40 tras volver de Chile

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Una familia sanjuanina volcó en Ruta 40 tras volver de Chile
En San Rafael

Una familia sanjuanina volcó en Ruta 40 tras volver de Chile

Así quedó la camioneta tras el accidente. (Foto gentileza Diario Huarpe) 
Accidente

Tremendo vuelco frente a una panadería en Rivadavia

Entre cinco emboscaron y le robaron a un chofer de aplicación en Chimbas
Terminó en el hospital

Entre cinco emboscaron y le robaron a un chofer de aplicación en Chimbas

El Chiquito Romero sanjuanino: es remisero, tiene 48 años y jugará con su hijo por el ascenso a Primera
Una muralla

El 'Chiquito' Romero sanjuanino: es remisero, tiene 48 años y jugará con su hijo por el ascenso a Primera

Pudo ser una tragedia: un camión chocó contra un poste de la luz, lo quebró y quedó tendido en el pavimento
Imágenes impactantes

Pudo ser una tragedia: un camión chocó contra un poste de la luz, lo quebró y quedó tendido en el pavimento

Te Puede Interesar

Murió el motociclista que protagonizó un choque fatal en Rawson
Tras una semana de agonía

Murió el motociclista que protagonizó un choque fatal en Rawson

Por Redacción Tiempo de San Juan
La alcaldesa de la Serena, Daniela Norambuena junto al ministro de Turismo Guido Romero, cuando los chilenos visitaron San Juan la semana pasada. 
Avances

En Chile hablan de un vuelo directo entre San Juan y La Serena: todo lo que se sabe

Completaron la entrega de 30.000 computadoras a estudiantes y docentes de 9 de Julio y Sarmiento
Educación

Completaron la entrega de 30.000 computadoras a estudiantes y docentes de 9 de Julio y Sarmiento

Los Azules, el proyecto de cobre ubicado en Calingasta; donde la minera Rio Tinto mantiene su apuesta tecnológica. 
Reacomodo minero en San Juan

Giro estratégico de una poderosa minera en San Juan: Rio Tinto abandona un proyecto de cobre, pero sostiene su apuesta en otro

Los organizadores de la Fiesta Nacional del Sol mostraron cómo quedó el campo de juego del Estadio del Bicentenario, donde se desarrollaron los shows musicales.
Epicentro

Mirá cómo quedó el césped del Estadio del Bicentenario post Fiesta Nacional del Sol