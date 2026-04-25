Despliegue de película para asistir a heridos de gravedad, tras un violento choque en Albardón

Un violento siniestro vial tuvo lugar en Albardón y, como consecuencia, varias personas resultaron heridas -una de ellas muy severa- por lo que debieron ser trasladadas de urgencia al Hospital Rawson.

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Fue por ello que personal policial activó un importante operativo, de modo que llegaran lo antes posible y fueran asistidas. El despliegue de película llamó la atención de los sanjuaninos que se hallaban en las inmediaciones de Avenida Rawson.

Acorde publicó el medio Albardón Noticias, el choque fue entre una muto y una bicicleta en inmediaciones de calle Lozano. Uno de los conductores involucrados sufrió lesiones importantes y, por eso, ambulancias transportaron a los damnificados hasta el nosocomio de Capital.

Testigos afirmaron que al menos tres ambulancias desfilaron por la avenida hasta llegar al Servicio de Urgencias del hospital, con el resguardo de un cordón policial. Efectivos del GERAS habrían participado del procedimiento que pareció una cadena de custodia, como pocas veces se observa.