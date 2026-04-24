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Atrapados

Interceptan a cuatro cazadores furtivos con cinco galgos en una finca sanjuanina

El procedimiento fue realizado por la Unidad Rural Nº 2 Las Lomitas en Albardón. Los implicados quedaron vinculados a un expediente contravencional.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Uno de los galgos rescatados en Albardón en medio de un operativo vinculado a la caza.

Uno de los galgos rescatados en Albardón en medio de un operativo vinculado a la caza.

Cuatro hombres fueron interceptados en una propiedad privada de la zona de Villicum, en Albardón, mientras circulaban con cinco perros galgos, en el marco de un operativo de vigilancia sobre caza furtiva llevado adelante por la Policía Rural.

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El hecho ocurrió cuando personal de la Unidad Rural Nº 2 Las Lomitas detectó la presencia de los sospechosos dentro de una finca de la zona. Los individuos, identificados como Aravena, Leidria y Poblete, se desplazaban en una camioneta Toyota Hilux blanca, conducida por Orellano.

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Tras ser abordados por los efectivos, los hombres fueron entrevistados en el lugar y, con el consentimiento del conductor, se procedió a la requisa del vehículo. Según informaron fuentes policiales, no se hallaron armas de caza ni restos de animales autóctonos.

Sin embargo, en la camioneta transportaban cinco perros galgos: cuatro machos de pelaje plomo, overo, negro y bayo, y una hembra de pelaje bayo, lo que despertó sospechas de actividad de caza furtiva.

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Por disposición del juez de Paz Letrado de Albardón, Dr. Jorge Oribe, los cuatro involucrados fueron notificados de la apertura de un expediente contravencional. En tanto, los animales quedaron bajo resguardo en calidad de depositarios judiciales.

La causa fue encuadrada como una infracción a los artículos 5º inciso G y 6º de la Ley 2005-L, normativa que regula este tipo de prácticas en la provincia.

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