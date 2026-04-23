Allanamientos en Caucete: frenan la captura ilegal de aves y secuestran decenas de jaulas

Un operativo de la Policía Rural puso en evidencia una práctica tan extendida como ilegal en Caucete: la comercialización de aves autóctonas. Tras una serie de tareas investigativas, efectivos de la Unidad Rural Nº 3 Los Médanos avanzaron con dos allanamientos que terminaron con el rescate de ejemplares y el secuestro de numerosos elementos utilizados para su captura y encierro.

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Los procedimientos se llevaron a cabo por orden de la jueza de Paz Luciana Salva, luego de reunir pruebas que indicaban que en dos viviendas del departamento se desarrollaban actividades vinculadas a la caza y venta de pájaros silvestres.

Uno de los operativos tuvo lugar en el Barrio Ruta 20, donde los uniformados encontraron varias especies protegidas, entre ellas cardenales amarillos, una calandria y un siete colores. Además, incautaron una importante cantidad de jaulas de distintos tamaños y materiales, junto a accesorios utilizados para mantener a las aves en cautiverio.

En paralelo, en una vivienda de Villa Dolores, el panorama fue similar. Allí también hallaron ejemplares como cabecitas negras, diucas y benteveos, además de más jaulas, transportadores y trampas utilizadas para la captura.

El resultado global del procedimiento dejó un saldo de 17 aves rescatadas y más de 30 elementos vinculados a la actividad ilegal. Todos los animales quedaron a disposición de las autoridades competentes para su evaluación y posible reinserción en su hábitat natural.

En cuanto a la causa, un hombre mayor de edad, de apellido Acuña, fue identificado y quedó vinculado a actuaciones contravencionales. La investigación continúa y no se descartan nuevas medidas.