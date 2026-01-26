Investigadores sanjuaninos descubrieron un parásito que afecta a un importante integrante de la fauna local

Egresados de la UNSJ descubrieron un parásito que afecta a la supervivencia del “ratón andino” y la investigación fue publicada en una revista especializada internacional.

Un nuevo descubrimiento científico realizado en San Juan tiene eco en el mundo. Un grupo de egresados de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), asentaron el primer registro del parásito nemátodo en la especie ratón andino, un roedor que es parte de la fauna local. El hallazgo fue difundido a través de la revista especializada Neotropical Helminthology, de Perú.

El grupo de científicos locales publicaron en la prestigiosa revista el primer registro en el país de este parásito que puede atentar contra la reproducción y supervivencia del “ratón andino”.

El hallazgo quedó registrado en 2025 en el artículo denominado “Litomosoides pardinasi (Filarioidea: Onchocercidae) parasitando al roedor Abrothrix andina (Philippi, 1858) (Rodentia: Cricetidae) en la provincia de San Juan, Argentina”.

El estudio fue liderado por el especialista parasitólogo y biólogo doctor Gabriel Castillo junto a la veterinaria Cynthia González Rivas (exprofesores de la materia optativa “Parasitología en animales silvestres”, que dictaron entre 2023 y 2024 en la Licenciatura en Biología de la UNSJ). Castillo egresó de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (FCEFyN), mientras que González estudió en la Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR).

En este trabajo científico colaboraron José Villavicencio, Fabricio Gómez y Elisa Bressan, también biólogos egresados de la UNSJ.

“El estudio consiste en el hallazgo y primer registro para San Juan y Argentina de un nemátodo parásito que vive en la cavidad corporal de un roedor comúnmente llamado ‘ratón andino’, de la especie Abrothrix andina”, explicó Castillo. El científico -quien fue investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)- indicó que ese animal “vive principalmente en ambientes de altura de la Puna y los Altos Andes, a 2000 y 3000 metros de altura”.

El biólogo informó que el parásito que encontraron pertenece al “género Litomosoides”, cuyo nombre completo es “Litomosoides pardinasi”. Se trata de un nemátodo que también puede encontrarse en murciélagos y marsupiales.

Gabriel Castillo detalló además que la “detección de nemátodos parásitos del género Litomosoides en poblaciones de roedores silvestres constituye un indicador del estado sanitario” de estos animales.

“Su presencia puede acarrear diversos efectos negativos cuando las infecciones alcanzan altas prevalencias o intensidades. Desde el punto de vista de la salud animal, Litomosoides es un nemátodo parásito filarial que pertenece a una familia que presenta importancia veterinaria”, aseguró.

También, sobre el impacto que este nemátodo puede tener en los animales, explicó: “Las infecciones por este parásito pueden provocar respuestas inflamatorias, debilitamiento general, alteraciones fisiológicas y, en casos severos, afectar la supervivencia y la capacidad reproductiva de los roedores. Estos efectos pueden traducirse principalmente en cambios en la dinámica poblacional, especialmente en ambientes sometidos a estrés ambiental o perturbaciones antrópicas”.

*Fuente: con información de UNSJ / Zama